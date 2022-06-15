Рейтинг@Mail.ru
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/arest-1795399333.html
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество - РИА Новости, 15.06.2022
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество
Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:48
2022-06-15T13:12
происшествия
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда Москвы Оксана Дерунова."Суд арестовал директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот" Михаила Минаева до 8 августа", — уточнила собеседница агентства.По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы, однако подробности дела пока не раскрываются.Комментариями следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20220607/srok-1793626518.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, аэрофлот
11:48 15.06.2022 (обновлено: 13:12 15.06.2022)
 
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество

Суд в Москве арестовал топ-менеджера "Аэрофлота" Минаева, обвиняемого в мошенничестве

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда Москвы Оксана Дерунова.
"Суд арестовал директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот" Михаила Минаева до 8 августа", — уточнила собеседница агентства.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы, однако подробности дела пока не раскрываются.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 03:51
В Приморье обжалуют условный срок экс-депутата по делу о мошенничестве
 
ПроисшествияАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала