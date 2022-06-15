https://ria.ru/20220615/arest-1795399333.html

Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество

Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество - РИА Новости, 15.06.2022

Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество

Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:48

2022-06-15T11:48

2022-06-15T13:12

происшествия

аэрофлот

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда Москвы Оксана Дерунова."Суд арестовал директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот" Михаила Минаева до 8 августа", — уточнила собеседница агентства.По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы, однако подробности дела пока не раскрываются.Комментариями следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.

https://ria.ru/20220607/srok-1793626518.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, аэрофлот