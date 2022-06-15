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Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество - РИА Новости, 15.06.2022
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество
Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:48
2022-06-15T11:48
2022-06-15T13:12
происшествия
аэрофлот
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда Москвы Оксана Дерунова."Суд арестовал директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот" Михаила Минаева до 8 августа", — уточнила собеседница агентства.По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы, однако подробности дела пока не раскрываются.Комментариями следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, аэрофлот
11:48 15.06.2022 (обновлено: 13:12 15.06.2022)
Главу департамента "Аэрофлота" арестовали за мошенничество
Суд в Москве арестовал топ-менеджера "Аэрофлота" Минаева, обвиняемого в мошенничестве
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Руководителя одного из департаментов "Аэрофлота" арестовали по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Хорошевского районного суда Москвы Оксана Дерунова.
"Суд арестовал директора департамента планирования и развития парка воздушных судов компании "Аэрофлот
" Михаила Минаева до 8 августа", — уточнила собеседница агентства.
По статье о мошенничестве в особо крупном размере ему грозит до десяти лет лишения свободы, однако подробности дела пока не раскрываются.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости на данный момент не располагает.