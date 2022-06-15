https://ria.ru/20220615/altay-1795349256.html

Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае

Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае - РИА Новости, 15.06.2022

Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае

Подготовка к празднованию 85-летия региона началась в Алтайском крае, основные события запланированы на осень, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:02

2022-06-15T07:02

2022-06-15T07:02

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 15 июн — РИА Новости. Подготовка к празднованию 85-летия региона началась в Алтайском крае, основные события запланированы на осень, сообщает пресс-служба регионального правительства.В календаре празднования будут как традиционные, так и совершенно новые форматы. Одним из центральных событий станет проведение в конце августа первого семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья"."В первый раз мы планируем проведение такого достаточно широкомасштабного мероприятия. До этого у нас были отраслевые фестивали - "День мясного гурмана", Праздник хлеба и другие. Теперь мы будем показывать и другие группы брендовых продуктов, сохраняя те же цели – формирование позитивного образа производимых в Алтайском крае продуктов питания среди жителей и гостей края, поддержка региональных производителей и продвижение нашей продукции", — цитирует пресс-служба замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Кондыкова.На тематических площадках фестиваля пройдут презентации продукции алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов, концертные программы с участием творческих коллективов, познавательно-развлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши от алтайских предприятий. Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована детская игровая зона.Центральным событием станет концертная программа в Международном Доме музыки 12 октября, участие примут артисты и исполнители из Алтайского края. Кроме того, на площадках двух библиотек Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области будет представлена литературно-издательская деятельность региона."В числе интересных культурных событий в Алтайском крае — выставки из двух федеральных музеев. Это выставка "В земле Российской просиявшие" из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Жители региона смогут увидеть иконы XVII-XIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской истории, причисленным к лику святых. Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. В экспозицию "Не даром помнит вся Россия" войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220531/nagrada-1791982266.html

https://ria.ru/20220523/subsidii-1790169507.html

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алтайский край

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алтайский край, виктор томенко