https://ria.ru/20220615/altay-1795349256.html
Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае
Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае - РИА Новости, 15.06.2022
Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае
Подготовка к празднованию 85-летия региона началась в Алтайском крае, основные события запланированы на осень, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:02
2022-06-15T07:02
2022-06-15T07:02
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 15 июн — РИА Новости. Подготовка к празднованию 85-летия региона началась в Алтайском крае, основные события запланированы на осень, сообщает пресс-служба регионального правительства.В календаре празднования будут как традиционные, так и совершенно новые форматы. Одним из центральных событий станет проведение в конце августа первого семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья"."В первый раз мы планируем проведение такого достаточно широкомасштабного мероприятия. До этого у нас были отраслевые фестивали - "День мясного гурмана", Праздник хлеба и другие. Теперь мы будем показывать и другие группы брендовых продуктов, сохраняя те же цели – формирование позитивного образа производимых в Алтайском крае продуктов питания среди жителей и гостей края, поддержка региональных производителей и продвижение нашей продукции", — цитирует пресс-служба замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Кондыкова.На тематических площадках фестиваля пройдут презентации продукции алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов, концертные программы с участием творческих коллективов, познавательно-развлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши от алтайских предприятий. Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована детская игровая зона.Центральным событием станет концертная программа в Международном Доме музыки 12 октября, участие примут артисты и исполнители из Алтайского края. Кроме того, на площадках двух библиотек Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино в Московской области будет представлена литературно-издательская деятельность региона."В числе интересных культурных событий в Алтайском крае — выставки из двух федеральных музеев. Это выставка "В земле Российской просиявшие" из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Жители региона смогут увидеть иконы XVII-XIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской истории, причисленным к лику святых. Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. В экспозицию "Не даром помнит вся Россия" войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника", - говорится в сообщении.
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алтайский край, виктор томенко
Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае
Подготовка к празднованию 85-летия региона началась на Алтае
БАРНАУЛ, 15 июн — РИА Новости. Подготовка к празднованию 85-летия региона началась в Алтайском крае, основные события запланированы на осень, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Виктор Томенко провел заседание оргкомитета по подготовке мероприятий к 85-летней годовщине. Днем образования Алтайского края является 28 сентября, поэтому основные события пройдут осенью текущего года. Подготовка ведется по разным направлениям, в этой работе принимают участие и руководители органов исполнительной власти региона, и представители общественных организаций – в соответствии с краевым планом праздничных мероприятий, который был утвержден в прошлом году", — говорится в сообщении.
В календаре празднования будут как традиционные, так и совершенно новые форматы. Одним из центральных событий станет проведение в конце августа первого семейного фестиваля "Алтайские бренды. Продукты для здоровья".
"В первый раз мы планируем проведение такого достаточно широкомасштабного мероприятия. До этого у нас были отраслевые фестивали - "День мясного гурмана", Праздник хлеба и другие. Теперь мы будем показывать и другие группы брендовых продуктов, сохраняя те же цели – формирование позитивного образа производимых в Алтайском крае
продуктов питания среди жителей и гостей края, поддержка региональных производителей и продвижение нашей продукции", — цитирует пресс-служба замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Кондыкова.
На тематических площадках фестиваля пройдут презентации продукции алтайских производителей, дегустации, консультации диетологов, концертные программы с участием творческих коллективов, познавательно-развлекательные конкурсы, лотереи, розыгрыши от алтайских предприятий. Для самых маленьких гостей фестиваля будет организована детская игровая зона.
"Обширную программу к 85-летию Алтайского края готовят учреждения культуры. Многочисленные мероприятия пройдут и в регионе, и за его пределами. Так, по информации министра культуры Елены Безруковой, с 11 по 14 октября запланировано проведение Дней культуры Алтайского края в Москве
: мероприятия пройдут на пяти площадках столицы", — уточняет пресс-служба.
Центральным событием станет концертная программа в Международном Доме музыки 12 октября, участие примут артисты и исполнители из Алтайского края. Кроме того, на площадках двух библиотек Москвы и в Доме творчества писательского поселка Переделкино
в Московской области
будет представлена литературно-издательская деятельность региона.
"В числе интересных культурных событий в Алтайском крае — выставки из двух федеральных музеев. Это выставка "В земле Российской просиявшие" из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Жители региона смогут увидеть иконы XVII-XIX веков, посвященные выдающимся деятелям российской истории, причисленным к лику святых. Вторая выставка будет организована на площадке Алтайского государственного краеведческого музея. В экспозицию "Не даром помнит вся Россия" войдут предметы из собрания Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника", - говорится в сообщении.