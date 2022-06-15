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Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области - РИА Новости, 15.06.2022
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Культура
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Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области
Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области - РИА Новости, 15.06.2022
Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области
Российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области, сообщил портал 47news. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:28
2022-06-15T18:44
культура
общество
культура
россия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области, сообщил портал 47news.По информации издания, компания, в которой отдыхал артист, сняла дом на берегу Лемболовского озера. Вечером 11 июня мужчина решил окунуться в воду и пропал. Его тело нашли 14 числа и отправили в морг для установления точной причины смерти.Жамаль снялся в эпизодических ролях в сериалах начала 2000-х годов: "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и "Спецназ".
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общество, культура, россия
18:28 15.06.2022 (обновлено: 18:44 15.06.2022)
 
Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области

Актер из "Бандитского Петербурга" Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области

© Сварог, 2002Кадр из сериала "Спецназ"
Кадр из сериала Спецназ
© Сварог, 2002
Кадр из сериала "Спецназ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области, сообщил портал 47news.
По информации издания, компания, в которой отдыхал артист, сняла дом на берегу Лемболовского озера. Вечером 11 июня мужчина решил окунуться в воду и пропал. Его тело нашли 14 числа и отправили в морг для установления точной причины смерти.
Жамаль снялся в эпизодических ролях в сериалах начала 2000-х годов: "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и "Спецназ".
 
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