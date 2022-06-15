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Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области
Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области - РИА Новости, 15.06.2022
Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области
Российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области, сообщил портал 47news. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:28
2022-06-15T18:28
2022-06-15T18:44
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россия
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области, сообщил портал 47news.По информации издания, компания, в которой отдыхал артист, сняла дом на берегу Лемболовского озера. Вечером 11 июня мужчина решил окунуться в воду и пропал. Его тело нашли 14 числа и отправили в морг для установления точной причины смерти.Жамаль снялся в эпизодических ролях в сериалах начала 2000-х годов: "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и "Спецназ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, культура, россия
18:28 15.06.2022 (обновлено: 18:44 15.06.2022)
Актер из "Бандитского Петербурга" утонул в озере в Ленинградской области
Актер из "Бандитского Петербурга" Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Российский актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль утонул в озере в Ленинградской области, сообщил
портал 47news.
По информации издания, компания, в которой отдыхал артист, сняла дом на берегу Лемболовского озера. Вечером 11 июня мужчина решил окунуться в воду и пропал. Его тело нашли 14 числа и отправили в морг для установления точной причины смерти.
Жамаль снялся в эпизодических ролях в сериалах начала 2000-х годов: "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Агент национальной безопасности", "Черный ворон" и "Спецназ".