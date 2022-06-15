https://ria.ru/20220615/akhmat-1795337735.html
Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат"
Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат" - РИА Новости, 15.06.2022
Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат"
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг в своем Telegram-канале заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат" из Северодонецка. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T00:58
2022-06-15T00:58
2022-06-15T00:58
специальная военная операция на украине
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северодонецк
луганская народная республика
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опроверг в своем Telegram-канале заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат" из Северодонецка."К нам поступило опровержение очередной украинской лжи о том, что якобы спецподразделение "Ахмат" оттесняют. И что немаловажно, выведено из строя... Само собой, данная информация очередная утка от украинских СМИ. С каждым разом инфовбросы все абсурднее. К счастью, эти и другие фейки легко опровергнуть банальным видеодоказательством... Всё тот же доброжелательный Апты Аронович (Алаудинов, помощник главы Чечни — ред.) на всё той же машине с номерами "Ахмат" пытается отыскать прославленные "оттесняющие войска" по всему Северодонецку", — написал Кадыров.Он также отметил, что бойцы в штатном режиме выполняют боевые задачи. По его словам, сейчас "ребята совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР наладили постоянные отправки укронацистов к Бандере с территории промзоны Северодонецка"."Жилые кварталы Северодонецка по-прежнему под нашим контролем. О контрнаступлении ВСУ, СБУ, нацбатов и всей остальной погани даже не пахнет. Пора бы уже спуститься с небес на землю и сделать хоть что-нибудь из всего заявленного. Иначе потеряете не только уважение, но и аудиторию", — заключил Кадыров.
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795336586.html
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Кадыров опроверг заявления об "оттеснении" спецподразделений "Ахмат"
Кадыров опроверг заявления об оттеснении спецподразделений "Ахмат" из Северодонецка