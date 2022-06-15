https://ria.ru/20220615/afganistan-1795428239.html

Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле

Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле - РИА Новости, 15.06.2022

Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле

Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:39

2022-06-15T12:39

2022-06-15T12:39

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МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой палаты страны Мохаммадюнис Хоссейн."Десять-двадцать дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, сейчас мы ведём переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы", - заявил он.

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экономика, афганистан, цены на нефть, пмэф, в мире