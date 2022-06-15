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Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле - РИА Новости, 15.06.2022
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https://ria.ru/20220615/afganistan-1795428239.html
Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле
Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле - РИА Новости, 15.06.2022
Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле
Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:39
2022-06-15T12:39
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
афганистан
цены на нефть
пмэф
в мире
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МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой палаты страны Мохаммадюнис Хоссейн."Десять-двадцать дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, сейчас мы ведём переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы", - заявил он.
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экономика, афганистан, цены на нефть, пмэф, в мире
12:39 15.06.2022
 
Афганистан ведет переговоры с Россией о беспошлинной торговле

Кабул ведет переговоры с Москвой о беспошлинной торговле для экспорта минералов, фруктов

© РИА Новости / Евгений БиятовЗамглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ
Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Афганистан ведёт переговоры с РФ на тему установления беспошлинной торговли для экспорта минералов и фруктов, заявил РИА Новости на ПМЭФ замглавы торговой палаты страны Мохаммадюнис Хоссейн.
"Десять-двадцать дней назад российские бизнесмены приезжали в Афганистан, сейчас мы ведём переговоры об экспорте пшеницы, стекла и древесины. Мы также хотели бы обсудить с российским правительством беспошлинную торговлю, чтобы экспортировать из Афганистана сухофрукты и фрукты, а также минералы", - заявил он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаАфганистанЦены на нефтьПМЭФВ мире
 
 
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