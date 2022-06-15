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Представители талибов прибыли на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Представители талибов прибыли на ПМЭФ
Представители талибов прибыли на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Представители талибов прибыли на ПМЭФ
Представитель талибов - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на ПМЭФ,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:12
2022-06-15T12:35
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афганистан
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Представитель талибов - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Немногочисленная афганская делегация прогулялась по павильонам форума, как ожидается, они могут обсудить с российскими партнерами поставки пшеницы.Ранее в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана Гарвал заявил, что правительство талибов "настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией", в том числе по закупкам нефти и газа.
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в мире, афганистан
12:12 15.06.2022 (обновлено: 12:35 15.06.2022)
 
Представители талибов прибыли на ПМЭФ

Замглавы ТПП Афганистана и временный поверенный прибыли на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений БиятовЗамглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ
Замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Представитель талибов - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Немногочисленная афганская делегация прогулялась по павильонам форума, как ожидается, они могут обсудить с российскими партнерами поставки пшеницы.
Ранее в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана Гарвал заявил, что правительство талибов "настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией", в том числе по закупкам нефти и газа.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022В миреАфганистан
 
 
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