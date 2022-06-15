https://ria.ru/20220615/afganistan-1795414355.html

Представители талибов прибыли на ПМЭФ

Представители талибов прибыли на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Представители талибов прибыли на ПМЭФ

Представитель талибов - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на ПМЭФ,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:12

2022-06-15T12:12

2022-06-15T12:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Представитель талибов - замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадионас Моссайн и глава афганской дипмиссии Джамал Насир Гарвал прибыли на ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.Немногочисленная афганская делегация прогулялась по павильонам форума, как ожидается, они могут обсудить с российскими партнерами поставки пшеницы.Ранее в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана Гарвал заявил, что правительство талибов "настроено развивать экономическое сотрудничество с Россией", в том числе по закупкам нефти и газа.

афганистан

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, афганистан