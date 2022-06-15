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Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым - РИА Новости, 15.06.2022
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https://ria.ru/20220615/aes-1795566127.html
Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым
Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым - РИА Новости, 15.06.2022
Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым
У "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:36
2022-06-15T20:26
финляндия
аэс "ханхикиви-1"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
петербургский международный экономический форум — 2022
в мире
алексей лихачев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. У "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев."Конструкция (отказа) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована", — сказал он в интервью телеканалу РБК-ТВ на полях Петербургского международного экономического форума.По его словам, для этого придется пройти определенный юридический путь, но у компании есть необходимый для этого успешный опыт аналогичной работы."Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет", — добавил Лихачев.Он добавил, что в Хельсинки приняли решение, "некомфортное для финского бизнеса": власти переложили ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, треть акций которой принадлежала "Росатому". "Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании. — Прим. ред.), где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание", — отметил глава "Росатома".В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчик, владелец и оператор будущей АЭС — финская Fennovoima Oy, генеральный поставщик — RAOS Project (входит в "Росатом").В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.
https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html
https://ria.ru/20220502/aes-1786537062.html
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финляндия, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, россия
18:36 15.06.2022 (обновлено: 20:26 15.06.2022)
 
Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым

Глава "Росатома" Лихачев пообещал выставить счет Финляндии из-за разрыва контракта на АЭС

© AFP 2022 / Lehtikuva/Vesa MoilanenСтроительная площадка АЭС "Ханхикиви-1" в Пюхяйоки, Финляндия
Строительная площадка АЭС Ханхикиви-1 в Пюхяйоки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
Строительная площадка АЭС "Ханхикиви-1" в Пюхяйоки, Финляндия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. У "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев.
"Конструкция (отказа) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована", — сказал он в интервью телеканалу РБК-ТВ на полях Петербургского международного экономического форума.
По его словам, для этого придется пройти определенный юридический путь, но у компании есть необходимый для этого успешный опыт аналогичной работы.
"Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет", — добавил Лихачев.
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Он добавил, что в Хельсинки приняли решение, "некомфортное для финского бизнеса": власти переложили ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, треть акций которой принадлежала "Росатому".
"Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании. — Прим. ред.), где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание", — отметил глава "Росатома".
В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчик, владелец и оператор будущей АЭС — финская Fennovoima Oy, генеральный поставщик — RAOS Project (входит в "Росатом").
В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ФинляндияАЭС "Ханхикиви-1"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреАлексей ЛихачевРоссия
 
 
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