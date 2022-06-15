https://ria.ru/20220615/aes-1795566127.html

Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым

Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым - РИА Новости, 15.06.2022

Глава "Росатома" назвал отказ Финляндии от проекта АЭС юридически уязвимым

У "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:36

2022-06-15T18:36

2022-06-15T20:26

финляндия

аэс "ханхикиви-1"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

петербургский международный экономический форум — 2022

в мире

алексей лихачев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. У "Росатома" есть хорошие шансы вернуть деньги, потраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1", заявил гендиректор корпорации Алексей Лихачев."Конструкция (отказа) абсолютно уязвима юридически. Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована", — сказал он в интервью телеканалу РБК-ТВ на полях Петербургского международного экономического форума.По его словам, для этого придется пройти определенный юридический путь, но у компании есть необходимый для этого успешный опыт аналогичной работы."Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет", — добавил Лихачев.Он добавил, что в Хельсинки приняли решение, "некомфортное для финского бизнеса": власти переложили ответственность за разрыв контракта на проектную компанию Fennovoima Oy, треть акций которой принадлежала "Росатому". "Парадокс состоит в том, что нам направлено заключение о расторжении контракта от имени совета директоров (компании. — Прим. ред.), где у нас 34 процента. Нас даже не позвали на это заседание", — отметил глава "Росатома".В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт. Заказчик, владелец и оператор будущей АЭС — финская Fennovoima Oy, генеральный поставщик — RAOS Project (входит в "Росатом").В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220502/aes-1786537062.html

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Кирилл Волков

финляндия, аэс "ханхикиви-1", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, алексей лихачев, россия