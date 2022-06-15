https://ria.ru/20220615/aeroport-1795356149.html
Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя
Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя - РИА Новости, 15.06.2022
Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя
Все рейсы, вылетающие из аэропортов в швейцарских городах Женева и Цюрих и прибывающие в них, задержаны в среду утром из-за системного сбоя у регулятора... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:57
2022-06-15T08:57
2022-06-15T08:57
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Все рейсы, вылетающие из аэропортов в швейцарских городах Женева и Цюрих и прибывающие в них, задержаны в среду утром из-за системного сбоя у регулятора Skyguide, сообщили в администрациях аэропортов."Из-за системного сбоя у Skyguide все взлеты и посадки в аэропорту Женевы приостановлены до 11 часов утра в среду, 15 июня. Пассажирам рекомендуется следить за сообщениями авиакомпаний", - говорится в сообщении администрации аэропорта в Twitter.Аналогичное сообщение опубликовала в соцсети администрация аэропорта Цюриха.
https://ria.ru/20220615/vozdukh-1795354638.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, женева (город), цюрих
Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя
Работу аэропортов Женевы и Цюриха приостановили из-за системного сбоя у Skyguide