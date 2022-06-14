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Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары
Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары - РИА Новости, 14.06.2022
Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:41
2022-06-14T09:41
2022-06-14T09:41
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Жителей столицы попросили избегать длительного пребывания на солнце.В комплексе городского хозяйства добавили, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, а также в ночные часы, с 21.00 до 06.00, обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары
Власти предупредили москвичей о жаре и попросили избегать длительного пребывания на солнце