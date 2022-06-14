https://ria.ru/20220614/zhara-1795123690.html

Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары

Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары - РИА Новости, 14.06.2022

Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары

Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:41

2022-06-14T09:41

2022-06-14T09:41

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общество

городское хозяйство москвы

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погода

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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Жителей столицы попросили избегать длительного пребывания на солнце.В комплексе городского хозяйства добавили, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, а также в ночные часы, с 21.00 до 06.00, обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, погода