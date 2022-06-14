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Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары - РИА Новости, 14.06.2022
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Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары
Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары - РИА Новости, 14.06.2022
Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары
Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:41
2022-06-14T09:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
погода
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.Жителей столицы попросили избегать длительного пребывания на солнце.В комплексе городского хозяйства добавили, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, а также в ночные часы, с 21.00 до 06.00, обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, погода
09:41 14.06.2022
 
Москвичей попросили быть осторожными на улице из-за сильной жары

Власти предупредили москвичей о жаре и попросили избегать длительного пребывания на солнце

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки
Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушки берут на прокат электросамокаты на набережной Москвы-реки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными на улице из-за жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Новая рабочая неделя начинается с нового знойного дня. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице воздух прогреется до 26 градусов", - сказано в сообщении.
Жителей столицы попросили избегать длительного пребывания на солнце.
В комплексе городского хозяйства добавили, что городские службы непрерывно мониторят температуру и состояние дорожного полотна, а также в ночные часы, с 21.00 до 06.00, обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.
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