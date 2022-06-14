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Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу - РИА Новости, 14.06.2022
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Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу
Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу - РИА Новости, 14.06.2022
Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу
США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе с Польшей, временные хранилища для транспортировки пшеницы, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T18:57
2022-06-14T20:33
украина
россия
сша
польша
филадельфия
в мире
европа
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе с Польшей, временные хранилища для транспортировки пшеницы, заявил президент Джо Байден."На Украине хранится около 20 миллионов тонн зерна", — отметил он во время выступления в Филадельфии.По словам главы Белого дома, хранилища позволят отправлять пшеницу в Европу и по всему миру, но реализация этой задумки потребует времени.В Организации Объединенных Наций не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала.При этом киевские власти сами создали многочисленные препятствия для вывоза продовольствия на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти его на мировые рынки судами.Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Москва имеет обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран: так Киев расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует транспортировке зерна с Украины и проблем с этим не существует. Если Украина разминирует порты, суда смогут выходить оттуда без всяких ограничений, отметил он.
https://ria.ru/20220614/zerno-1795235901.html
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украина, россия, сша, польша, филадельфия, в мире, европа, евросоюз, джо байден
18:57 14.06.2022 (обновлено: 20:33 14.06.2022)
 
Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу

Байден: США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна

© РИА Новости / Н. Селюченко / Перейти в фотобанкПшеница в Киевской области
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Н. Селюченко
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Пшеница в Киевской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе с Польшей, временные хранилища для транспортировки пшеницы, заявил президент Джо Байден.
"На Украине хранится около 20 миллионов тонн зерна", — отметил он во время выступления в Филадельфии.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
16:08
В Киеве признали, что не обсуждают вывоз зерна по Черному морю
По словам главы Белого дома, хранилища позволят отправлять пшеницу в Европу и по всему миру, но реализация этой задумки потребует времени.
В Организации Объединенных Наций не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала.
При этом киевские власти сами создали многочисленные препятствия для вывоза продовольствия на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти его на мировые рынки судами.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:02Специальная военная операция на Украине
Москва и Минск предложили семь маршрутов вывоза зерна, заявил Лукашенко
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Москва имеет обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран: так Киев расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует транспортировке зерна с Украины и проблем с этим не существует. Если Украина разминирует порты, суда смогут выходить оттуда без всяких ограничений, отметил он.
Урожай пшеницы на полях в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 23:31
США снова обвинили Россию в "вывозе зерна с Украины"
 
УкраинаРоссияСШАПольшаФиладельфияВ миреЕвропаЕвросоюзДжо Байден
 
 
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