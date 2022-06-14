https://ria.ru/20220614/zerno-1795294461.html

Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу

Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу - РИА Новости, 14.06.2022

Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу

США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе с Польшей, временные хранилища для транспортировки пшеницы, заявил президент Джо Байден. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T18:57

2022-06-14T18:57

2022-06-14T20:33

украина

россия

сша

польша

филадельфия

в мире

европа

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/123991/49/1239914962_0:464:1992:1585_1920x0_80_0_0_3aec9df57014147e09d4810996e0eff6.jpg

ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе с Польшей, временные хранилища для транспортировки пшеницы, заявил президент Джо Байден."На Украине хранится около 20 миллионов тонн зерна", — отметил он во время выступления в Филадельфии.По словам главы Белого дома, хранилища позволят отправлять пшеницу в Европу и по всему миру, но реализация этой задумки потребует времени.В Организации Объединенных Наций не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала.При этом киевские власти сами создали многочисленные препятствия для вывоза продовольствия на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти его на мировые рынки судами.Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Москва имеет обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран: так Киев расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует транспортировке зерна с Украины и проблем с этим не существует. Если Украина разминирует порты, суда смогут выходить оттуда без всяких ограничений, отметил он.

https://ria.ru/20220614/zerno-1795235901.html

https://ria.ru/20220610/zerno-1794640110.html

https://ria.ru/20220613/ssha-1795096317.html

украина

россия

сша

польша

филадельфия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, россия, сша, польша, филадельфия, в мире, европа, евросоюз, джо байден