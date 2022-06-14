18:57 14.06.2022 (обновлено: 20:33 14.06.2022)
Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу
Байден: США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна
Пшеница в Киевской области. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США и Евросоюз планируют построить на границах Украины, в том числе с Польшей, временные хранилища для транспортировки пшеницы, заявил президент Джо Байден.
"На Украине хранится около 20 миллионов тонн зерна", — отметил он во время выступления в Филадельфии.
По словам главы Белого дома, хранилища позволят отправлять пшеницу в Европу и по всему миру, но реализация этой задумки потребует времени.
В Организации Объединенных Наций не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически это отвергала.
При этом киевские власти сами создали многочисленные препятствия для вывоза продовольствия на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря, что не позволяет везти его на мировые рынки судами.
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, зерно с Украины, если верить утверждениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. Москва имеет обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран: так Киев расплачивается за поставляемое Западом вооружение.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия не препятствует транспортировке зерна с Украины и проблем с этим не существует. Если Украина разминирует порты, суда смогут выходить оттуда без всяких ограничений, отметил он.