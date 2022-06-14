13:08 14.06.2022 (обновлено: 13:14 14.06.2022)
От Украины нет сигналов по решению вопроса с зерном, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: от Украины нет сигналов по решению вопроса с зерном
Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. От украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли Киев его вывозить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно отметить, что нет никаких сигналов от украинской стороны - что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить", - сказал Песков журналистам во вторник.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.