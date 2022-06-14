https://ria.ru/20220614/zerno-1795180699.html

От Украины нет сигналов по решению вопроса с зерном, заявил Песков

От Украины нет сигналов по решению вопроса с зерном, заявил Песков - РИА Новости, 14.06.2022

От Украины нет сигналов по решению вопроса с зерном, заявил Песков

От украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли Киев его вывозить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:08

2022-06-14T13:08

2022-06-14T13:14

россия

украина

экономика

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. От украинской стороны нет сигналов по решению вопроса с зерном, не понятно, хочет ли Киев его вывозить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, экономика, в мире, дмитрий песков