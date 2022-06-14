https://ria.ru/20220614/zelenskiy-1795116840.html

Зеленский поставил ультиматум Шольцу

Зеленский поставил ультиматум Шольцу - РИА Новости, 14.06.2022

Зеленский поставил ультиматум Шольцу

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:44

2022-06-14T08:44

2022-06-14T11:07

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе."Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", — считает Зеленский. Кроме того, он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания, восточные страны ЕС. По его словам, Берлин должен действовать "более однозначно" и отказаться от подхода, при котором можно продолжать отношения и с Украиной, и с Россией так, чтобы это как можно меньше повредило самой Германии.Комментируя возможную поездку Шольца в Киев, Зеленский заявил, что канцлер не должен ограничиваться фотографиями, и призвал его объявить во время визита об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса кандидата в ЕС. Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены посетить Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. При этом киевские власти постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, россия