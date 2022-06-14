Рейтинг@Mail.ru
Зеленский поставил ультиматум Шольцу - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220614/zelenskiy-1795116840.html
Зеленский поставил ультиматум Шольцу
Зеленский поставил ультиматум Шольцу - РИА Новости, 14.06.2022
Зеленский поставил ультиматум Шольцу
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T08:44
2022-06-14T11:07
в мире
украина
германия
олаф шольц
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5982168c5b6e87832c8b8746c38cebb9.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе."Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", — считает Зеленский. Кроме того, он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания, восточные страны ЕС. По его словам, Берлин должен действовать "более однозначно" и отказаться от подхода, при котором можно продолжать отношения и с Украиной, и с Россией так, чтобы это как можно меньше повредило самой Германии.Комментируя возможную поездку Шольца в Киев, Зеленский заявил, что канцлер не должен ограничиваться фотографиями, и призвал его объявить во время визита об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса кандидата в ЕС. Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены посетить Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. При этом киевские власти постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы. Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html
украина
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/03/1781511201_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0de0d44b50fad2ee4b0feaba0a0d2cda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, олаф шольц, владимир зеленский, россия
08:44 14.06.2022 (обновлено: 11:07 14.06.2022)
 
Зеленский поставил ультиматум Шольцу

Президент Украины обвинил канцлера ФРГ в попытках балансировать между Киевом и Москвой

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе.
"Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", — считает Зеленский.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
Кроме того, он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания, восточные страны ЕС. По его словам, Берлин должен действовать "более однозначно" и отказаться от подхода, при котором можно продолжать отношения и с Украиной, и с Россией так, чтобы это как можно меньше повредило самой Германии.
Комментируя возможную поездку Шольца в Киев, Зеленский заявил, что канцлер не должен ограничиваться фотографиями, и призвал его объявить во время визита об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса кандидата в ЕС.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 14:44
Посол Украины обрушился на Германию за отсутствие гостеприимства
Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены посетить Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".
На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. При этом киевские власти постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы.
Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Рабочий визит Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 19:31
В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину
 
В миреУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала