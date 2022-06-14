08:44 14.06.2022 (обновлено: 11:07 14.06.2022)
Зеленский поставил ультиматум Шольцу
Президент Украины обвинил канцлера ФРГ в попытках балансировать между Киевом и Москвой
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF раскритиковал канцлера Олафа Шольца за позицию Германии в украинском кризисе.
"Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", — считает Зеленский.
Кроме того, он упрекнул Германию в том, что она начала помогать Украине намного позже, чем другие страны — США, Великобритания, восточные страны ЕС. По его словам, Берлин должен действовать "более однозначно" и отказаться от подхода, при котором можно продолжать отношения и с Украиной, и с Россией так, чтобы это как можно меньше повредило самой Германии.
Комментируя возможную поездку Шольца в Киев, Зеленский заявил, что канцлер не должен ограничиваться фотографиями, и призвал его объявить во время визита об ужесточении санкций против России и усилении поддержки Украины и ее статуса кандидата в ЕС.
Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены посетить Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".
На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. При этом киевские власти постоянно жалуются на недостаточность поставок и их медленные темпы.
Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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