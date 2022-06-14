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Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У"

Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У" - РИА Новости, 14.06.2022

Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У"

Украинские войска обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У", заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на данные военных. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T21:46

2022-06-14T21:46

2022-06-14T22:06

специальная военная операция на украине

происшествия

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РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У", заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на данные военных.По словам Богомаза, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.Об обстреле Займища стало известно во вторник утром. В результате атаки пострадали шесть человек. Глава региона заверил, что жителям оказывают всю необходимую помощь. Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795248603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, брянская область, клинцы, россия, ситуация в днр и лнр