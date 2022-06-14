21:46 14.06.2022 (обновлено: 22:06 14.06.2022)
Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У"
Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Займище из "Точки-У"
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У". Архивное фото
РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У", заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на данные военных.
"У нас сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовного дело, — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Богомаза, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Об обстреле Займища стало известно во вторник утром. В результате атаки пострадали шесть человек. Глава региона заверил, что жителям оказывают всю необходимую помощь.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.