Рейтинг@Mail.ru
Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У" - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/zaymische-1795321427.html
Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У"
Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У" - РИА Новости, 14.06.2022
Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У"
Украинские войска обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У", заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на данные военных. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T21:46
2022-06-14T22:06
специальная военная операция на украине
происшествия
здоровье - общество
брянская область
клинцы
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795227756_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_5e65cf5915de6e0e9ce6f970c825b9a9.jpg
РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У", заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на данные военных.По словам Богомаза, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.Об обстреле Займища стало известно во вторник утром. В результате атаки пострадали шесть человек. Глава региона заверил, что жителям оказывают всю необходимую помощь. Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220614/donetsk-1795248603.html
https://ria.ru/20220614/spetsoperatsiya-1795144607.html
брянская область
клинцы
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795227756_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4f14dc2ab3fb394ab6e84b4a06e266ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, брянская область, клинцы, россия, ситуация в днр и лнр
21:46 14.06.2022 (обновлено: 22:06 14.06.2022)
 
Удар по селу Займище в Брянской области был нанесен "Точкой-У"

Губернатор Брянской области Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Займище из "Точки-У"

© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/TelegramВоронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У"
Воронка на месте попадания ракеты ТРК Точка-У - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК/Telegram
Воронка на месте попадания ракеты ТРК "Точка-У". Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Займище из ракетного комплекса "Точка-У", заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз со ссылкой на данные военных.
"У нас сегодня там целый день работает оперативно-следственная группа, возбуждено уголовного дело, — сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Богомаза, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, их жизням ничего не угрожает.
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 16:45Специальная военная операция на Украине
Немецкий телеканал выдал удары ВСУ по Донецку за "российскую атаку"
Об обстреле Займища стало известно во вторник утром. В результате атаки пострадали шесть человек. Глава региона заверил, что жителям оказывают всю необходимую помощь.
Приграничные территории России регулярно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Власти Белгородской, Курской и Брянской областей ввели повышенный уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнили основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:11Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоБрянская областьКлинцыРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала