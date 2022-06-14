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Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ

Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022

Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ

Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T01:14

2022-06-14T01:14

2022-06-14T01:14

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены атакам Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Начальник завода рассказал РИА Новости, что после обстрела на "Канте" начался пожар. По его словам, люди не пострадали, однако само предприятие получило серьезные повреждения: полностью обвалилась крыша цеха, до 80% станков теперь в нерабочем состоянии.

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина