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Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ
Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:14
2022-06-14T01:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены атакам Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Начальник завода рассказал РИА Новости, что после обстрела на "Канте" начался пожар. По его словам, люди не пострадали, однако само предприятие получило серьезные повреждения: полностью обвалилась крыша цеха, до 80% станков теперь в нерабочем состоянии.
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
01:14 14.06.2022
 
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ

Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ДНР
Военнослужащий народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ДНР
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены атакам Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.
Начальник завода рассказал РИА Новости, что после обстрела на "Канте" начался пожар. По его словам, люди не пострадали, однако само предприятие получило серьезные повреждения: полностью обвалилась крыша цеха, до 80% станков теперь в нерабочем состоянии.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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