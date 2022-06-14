https://ria.ru/20220614/zavod-1795101578.html
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ
Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T01:14
2022-06-14T01:14
2022-06-14T01:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791767014_0:0:2959:1664_1920x0_80_0_0_e8837ac61c7b8f1877cb956624e2511a.jpg
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения в результате обстрела украинским военными, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены атакам Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский.Начальник завода рассказал РИА Новости, что после обстрела на "Канте" начался пожар. По его словам, люди не пострадали, однако само предприятие получило серьезные повреждения: полностью обвалилась крыша цеха, до 80% станков теперь в нерабочем состоянии.
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791767014_0:0:2319:1739_1920x0_80_0_0_c39b2a6d668050076f2c3504c18bd898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Донецкий машиностроительный завод "Кант" пострадал при обстреле ВСУ
Донецкий машиностроительный завод "Кант" получил серьезные повреждения из-за обстрела ВСУ