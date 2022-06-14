https://ria.ru/20220614/vzryv-1795231241.html

Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо

Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо - РИА Новости, 14.06.2022

Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо

Информация о взрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, это очередной... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:54

2022-06-14T15:54

2022-06-14T16:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

в мире

владимир сальдо

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Информация о взрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, это очередной украинский вброс, сообщили в пресс-службе администрации."Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в добром здравии и продолжает работу по восстановлению мирной жизни в регионе и подготовке к воссоединению с Россией … Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами", - говорится в сообщении.В администрации назвали появившуюся информацию о якобы взрыве автомобиля руководителя ВГА результатом работы украинских пропагандистов. В администрации также призвали ориентироваться на официальные сообщения об обстановке в Херсонской области."Власти региона ежедневно работают над улучшением информирования населения, мы открыты к общению с гражданами и журналистами", - почеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

https://ria.ru/20220530/melitopol-1791779976.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , в мире, владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр