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Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/vzryv-1795231241.html
Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо
Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо - РИА Новости, 14.06.2022
Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо
Информация о взрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, это очередной... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:54
2022-06-14T16:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
владимир сальдо
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Информация о взрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, это очередной украинский вброс, сообщили в пресс-службе администрации."Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в добром здравии и продолжает работу по восстановлению мирной жизни в регионе и подготовке к воссоединению с Россией … Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами", - говорится в сообщении.В администрации назвали появившуюся информацию о якобы взрыве автомобиля руководителя ВГА результатом работы украинских пропагандистов. В администрации также призвали ориентироваться на официальные сообщения об обстановке в Херсонской области."Власти региона ежедневно работают над улучшением информирования населения, мы открыты к общению с гражданами и журналистами", - почеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html
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херсонская область , в мире, владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:54 14.06.2022 (обновлено: 16:13 14.06.2022)
 
Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо

Херсонские власти назвали сообщения о взрыве автомобиля Сальдо украинским вбросом

© Фото : @saldo_team / TelegramГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : @saldo_team / Telegram
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Информация о взрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, это очередной украинский вброс, сообщили в пресс-службе администрации.
"Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в добром здравии и продолжает работу по восстановлению мирной жизни в регионе и подготовке к воссоединению с Россией … Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами", - говорится в сообщении.
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В администрации назвали появившуюся информацию о якобы взрыве автомобиля руководителя ВГА результатом работы украинских пропагандистов. В администрации также призвали ориентироваться на официальные сообщения об обстановке в Херсонской области.
"Власти региона ежедневно работают над улучшением информирования населения, мы открыты к общению с гражданами и журналистами", - почеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВладимир СальдоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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