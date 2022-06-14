15:54 14.06.2022 (обновлено: 16:13 14.06.2022)
Херсонские власти опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо
Херсонские власти назвали сообщения о взрыве автомобиля Сальдо украинским вбросом
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Информация о взрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо не соответствует действительности, это очередной украинский вброс, сообщили в пресс-службе администрации.
"Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в добром здравии и продолжает работу по восстановлению мирной жизни в регионе и подготовке к воссоединению с Россией … Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами", - говорится в сообщении.
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В администрации назвали появившуюся информацию о якобы взрыве автомобиля руководителя ВГА результатом работы украинских пропагандистов. В администрации также призвали ориентироваться на официальные сообщения об обстановке в Херсонской области.
"Власти региона ежедневно работают над улучшением информирования населения, мы открыты к общению с гражданами и журналистами", - почеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.