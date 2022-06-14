06:34 14.06.2022 (обновлено: 06:57 14.06.2022)
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии
Региональное отделение "Единой России" выдвинуло Цыденова на выборы главы Бурятии
Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло на выборы главы Бурятии кандидатуру ныне действующего руководителя республики Алексея Цыденова, сообщается на странице бурятского регионального отделения (БРО) ЕР во "ВКонтакте".
Цыденов заявлял, что будет участвовать в выборах.
"На XXXIII конференции БРО партии "Единая Россия" был определен кандидат, который примет участие в выборах главы Бурятии. Им стал действующий глава Бурятии, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Цыденов", — говорится в сообщении.
Цыденов в своем докладе о работе за прошедшие пять лет отметил, что в регионе проведено масштабное строительство социальной инфраструктуры. Появилось 18 новых школ и 27 детских садов, 91 объект здравоохранения, 76 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в селах, девять модельных библиотек, 15 кинозалов и 67 спортивных объектов. Также приведены в порядок более 1,5 тысячи километров дорог и 78 мостов, 736 дворовых площадок и 462 общественные территории.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
27 мая, 12:43Слуцкого избрали новым лидером ЛДПР