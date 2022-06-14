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"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии - РИА Новости, 14.06.2022
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"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии - РИА Новости, 14.06.2022
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии
Региональное отделение "Единой России" выдвинуло на выборы главы Бурятии кандидатуру ныне действующего руководителя республики Алексея Цыденова, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T06:34
2022-06-14T06:57
политика
республика бурятия
россия
единая россия
алексей цыденов
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло на выборы главы Бурятии кандидатуру ныне действующего руководителя республики Алексея Цыденова, сообщается на странице бурятского регионального отделения (БРО) ЕР во "ВКонтакте".Цыденов заявлял, что будет участвовать в выборах.Цыденов в своем докладе о работе за прошедшие пять лет отметил, что в регионе проведено масштабное строительство социальной инфраструктуры. Появилось 18 новых школ и 27 детских садов, 91 объект здравоохранения, 76 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в селах, девять модельных библиотек, 15 кинозалов и 67 спортивных объектов. Также приведены в порядок более 1,5 тысячи километров дорог и 78 мостов, 736 дворовых площадок и 462 общественные территории.Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
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политика, республика бурятия, россия, единая россия, алексей цыденов, красноярск
06:34 14.06.2022 (обновлено: 06:57 14.06.2022)
 
"Единая Россия" выдвинула кандидатуру Цыденова на выборы главы Бурятии

Региональное отделение "Единой России" выдвинуло Цыденова на выборы главы Бурятии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор республики Бурятия Алексей Цыденов
Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Губернатор республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 14 июн — РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" выдвинуло на выборы главы Бурятии кандидатуру ныне действующего руководителя республики Алексея Цыденова, сообщается на странице бурятского регионального отделения (БРО) ЕР во "ВКонтакте".
Цыденов заявлял, что будет участвовать в выборах.

"На XXXIII конференции БРО партии "Единая Россия" был определен кандидат, который примет участие в выборах главы Бурятии. Им стал действующий глава Бурятии, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Алексей Цыденов", — говорится в сообщении.

Цыденов в своем докладе о работе за прошедшие пять лет отметил, что в регионе проведено масштабное строительство социальной инфраструктуры. Появилось 18 новых школ и 27 детских садов, 91 объект здравоохранения, 76 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов в селах, девять модельных библиотек, 15 кинозалов и 67 спортивных объектов. Также приведены в порядок более 1,5 тысячи километров дорог и 78 мостов, 736 дворовых площадок и 462 общественные территории.
Цыденов был избран главой Бурятии в сентябре 2017 года, согласно российскому законодательству, срок его полномочий истекает в 2022 году.
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