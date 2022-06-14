Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии
Президент Вучич: Сербия остается на пути в ЕС, несмотря на рост евроскептицизма в стране
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 июня – РИА Новости. Евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС, заявил в свете очередного доклада Европарламента о евроинтеграции сербский президент Александр Вучич.
Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС из-за Украины. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.
"Евроскептицизм растет каждый день, позавчера я получил последние результаты социсследований. По этому вопросу мы должны расставить точки рационально. Можем ли мы без Европы, без их инвестиций, думаю, что нет. Счастливы ли мы эмоционально из-за всех их заявлений по Косово и Метохии прежде всего, или из-за давления на Сербию из-за внешней политики? Нет. Но мы должны быть достаточно разумными, чтобы наши эмоции не преобладали над рациональным подходом, и проводить политику, которая соответствует нашим реальным интересам и возможностям", - заявил Вучич журналистам во вторник.
"Президент избран на пять лет, правительство вскоре будет избрано на четыре года, у нас будет политика, легитимная для народа, и по сути, и стратегически, и находящаяся абсолютно на европейском пути", - подчеркнул сербский лидер.
Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.
Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
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