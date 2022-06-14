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Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии - РИА Новости, 14.06.2022
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Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии
Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии - РИА Новости, 14.06.2022
Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии
Евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС, заявил в свете очередного доклада Европарламента о евроинтеграции... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:11
2022-06-14T14:11
в мире
сербия
белград (город)
россия
евросоюз
александр вучич
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БЕЛГРАД, 14 июня – РИА Новости. Евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС, заявил в свете очередного доклада Европарламента о евроинтеграции сербский президент Александр Вучич.Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС из-за Украины. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле."Евроскептицизм растет каждый день, позавчера я получил последние результаты социсследований. По этому вопросу мы должны расставить точки рационально. Можем ли мы без Европы, без их инвестиций, думаю, что нет. Счастливы ли мы эмоционально из-за всех их заявлений по Косово и Метохии прежде всего, или из-за давления на Сербию из-за внешней политики? Нет. Но мы должны быть достаточно разумными, чтобы наши эмоции не преобладали над рациональным подходом, и проводить политику, которая соответствует нашим реальным интересам и возможностям", - заявил Вучич журналистам во вторник."Президент избран на пять лет, правительство вскоре будет избрано на четыре года, у нас будет политика, легитимная для народа, и по сути, и стратегически, и находящаяся абсолютно на европейском пути", - подчеркнул сербский лидер.Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
https://ria.ru/20220614/serbiya-1795190219.html
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в мире, сербия, белград (город), россия, евросоюз, александр вучич
14:11 14.06.2022
 
Вучич сообщил о росте евроскептицизма в Сербии

Президент Вучич: Сербия остается на пути в ЕС, несмотря на рост евроскептицизма в стране

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 июня – РИА Новости. Евроскептицизм в Сербии растет ежедневно, но Белград остается на пути интеграции в ЕС, заявил в свете очередного доклада Европарламента о евроинтеграции сербский президент Александр Вучич.
Комитет Европарламента (ЕП) по международным делам во вторник принял доклад, в котором призвал власти Сербии срочно присоединиться к решениям Евросоюза против России. В докладе, принятом 50 голосами "за", 5 "против" при 3 воздержавшихся, выражается глубокое сожаление в связи с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям ЕС из-за Украины. Доклад будет вынесен на голосование пленарной сессии ЕП в июле.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
13:35
Европарламент призвал Сербию присоединиться к решениям ЕС против России
"Евроскептицизм растет каждый день, позавчера я получил последние результаты социсследований. По этому вопросу мы должны расставить точки рационально. Можем ли мы без Европы, без их инвестиций, думаю, что нет. Счастливы ли мы эмоционально из-за всех их заявлений по Косово и Метохии прежде всего, или из-за давления на Сербию из-за внешней политики? Нет. Но мы должны быть достаточно разумными, чтобы наши эмоции не преобладали над рациональным подходом, и проводить политику, которая соответствует нашим реальным интересам и возможностям", - заявил Вучич журналистам во вторник.
"Президент избран на пять лет, правительство вскоре будет избрано на четыре года, у нас будет политика, легитимная для народа, и по сути, и стратегически, и находящаяся абсолютно на европейском пути", - подчеркнул сербский лидер.
Апрельский соцопрос авторитетного белградского агентства Ipsos показал, что около 44% граждан Сербии в случае проведения сейчас референдума проголосовали бы против вступления в ЕС, 34% поддержали бы его, а оставшиеся не определились.
Вучич заявил в начале июня в свете предстоящего в конце месяца саммита ЕС – Западные Балканы, что Сербия должна ускорить свой путь интеграции в Евросоюз. Тогда он указал, что Белград не продвинется вперед, то есть не откроет в этом месяце новые пункты переговоров о вступлении в ЕС, но "Сербия не смеет отступать и должна разработать план, чтобы в декабре (на следующем саммите ЕС - ред.) получить много".
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции в Белграде
11 июня, 06:16
Сербов возмутил ультиматум Шольца по России и Косово
 
В миреСербияБелград (город)РоссияЕвросоюзАлександр Вучич
 
 
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