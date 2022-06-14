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ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022
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ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны
ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022
ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны
Националисты при отступлении из Северодонецка намеренно увели гражданских из города на комбинат "Азот", чтобы использовать их как "живой щит", заявил глава... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:22
2022-06-14T14:39
северодонецк
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Националисты при отступлении из Северодонецка намеренно увели гражданских из города на комбинат "Азот", чтобы использовать их как "живой щит", заявил глава начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината "Азот" сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как "живым щитом", - сообщил он во вторник журналистам.
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северодонецк
14:22 14.06.2022 (обновлено: 14:39 14.06.2022)
 
ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны

Мизинцев: ВСУ увели гражданских на комбинат "Азот" в качестве живого щита

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Националисты при отступлении из Северодонецка намеренно увели гражданских из города на комбинат "Азот", чтобы использовать их как "живой щит", заявил глава начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината "Азот" сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как "живым щитом", - сообщил он во вторник журналистам.
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