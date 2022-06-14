https://ria.ru/20220614/vsu-1795205039.html

ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны

ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны - РИА Новости, 14.06.2022

ВСУ увели гражданских на "Азот" в качестве живого щита, сообщило Минобороны

Националисты при отступлении из Северодонецка намеренно увели гражданских из города на комбинат "Азот", чтобы использовать их как "живой щит", заявил глава... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:22

2022-06-14T14:22

2022-06-14T14:39

северодонецк

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Националисты при отступлении из Северодонецка намеренно увели гражданских из города на комбинат "Азот", чтобы использовать их как "живой щит", заявил глава начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината "Азот" сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как "живым щитом", - сообщил он во вторник журналистам.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

северодонецк

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северодонецк