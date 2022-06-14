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Бизнес готов к встрече с президентом России на полях ПМЭФ, сообщил Шохин
Бизнес готов к встрече с президентом России на полях ПМЭФ, сообщил Шохин - РИА Новости, 14.06.2022
Бизнес готов к встрече с президентом России на полях ПМЭФ, сообщил Шохин
Российский бизнес готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума, считает такой диалог... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T07:22
2022-06-14T07:22
2022-06-14T07:22
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
санкт-петербург
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
владимир путин
россия
москва
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский бизнес готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума, считает такой диалог полезным, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2022 глава РСПП Александр Шохин.По словам Шохина, пока неясно, состоится ли на площадке традиционная встреча президента с главами крупнейших иностранных компаний."Могу только сказать, что мы готовы к этой встрече. И более того, если вдруг президент сочтет необходимым встретиться с российскими компаниями на площадке ПМЭФ, то это тоже было бы правильным", — добавил глава РСПП.Шохин напомнил, что президент регулярно проводит совещания с российским бизнесом, в результате появляются довольно жесткие поручения по поддержке тех или иных отраслей и по поддержке населения, "которые правительство, что называется, исполняет под козырек". "Поэтому бизнес нуждается в такого рода встречах и диалогах, поскольку иногда это самый короткий путь для установления эффективного диалога и с правительством, и с законодателями", — заключил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220611/ekonomika-1794777489.html
https://ria.ru/20220525/pmef-1790644628.html
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экономика, санкт-петербург, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, владимир путин, россия, москва
Бизнес готов к встрече с президентом России на полях ПМЭФ, сообщил Шохин
Глава РСПП Шохин: бизнес готов провести встречу с президентом России на полях ПМЭФ