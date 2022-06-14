https://ria.ru/20220614/vred-1794821098.html

Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер

Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер - РИА Новости, 14.06.2022

Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер

Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" жертв "до конца", предупредил в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T04:15

2022-06-14T04:15

2022-06-14T10:02

технологии

россия

александр вураско

компьютеры

infosecurity

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" жертв "до конца", предупредил в интервью радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско. Он дал совет, как защитить свой компьютер и данные.Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско.Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, уверен он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт."Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы", — заключил Вураско.

https://ria.ru/20220422/vpn-1784828383.html

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технологии, россия, александр вураско, компьютеры, infosecurity