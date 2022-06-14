04:15 14.06.2022 (обновлено: 10:02 14.06.2022)
Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер
Эксперт Вураско: нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, получаемым в сообщениях
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" жертв "до конца", предупредил в интервью радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско. Он дал совет, как защитить свой компьютер и данные.
Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско.
"Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут "доить" до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных", — объяснил эксперт.
Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, уверен он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт.
"Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы", — заключил Вураско.
22 апреля, 02:27На какие сайты не стоит заходить при включенном VPN