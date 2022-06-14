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Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер - РИА Новости, 14.06.2022
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Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер
Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер - РИА Новости, 14.06.2022
Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер
Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" жертв "до конца", предупредил в интервью радио Sputnik руководитель... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T04:15
2022-06-14T10:02
технологии
россия
александр вураско
компьютеры
infosecurity
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" жертв "до конца", предупредил в интервью радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско. Он дал совет, как защитить свой компьютер и данные.Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско.Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, уверен он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт."Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы", — заключил Вураско.
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технологии, россия, александр вураско, компьютеры, infosecurity
04:15 14.06.2022 (обновлено: 10:02 14.06.2022)
 
Россиян предупредили о вредоносном ПО, которое может "доить" компьютер

Эксперт Вураско: нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, получаемым в сообщениях

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россияне рискуют столкнуться с вредоносными программами-комбайнами, авторы которых "доят" жертв "до конца", предупредил в интервью радио Sputnik руководитель отдела анализа цифровых угроз компании Infosecurity Александр Вураско. Он дал совет, как защитить свой компьютер и данные.
Программы-комбайны, сочетающие в себе функции сразу нескольких видов вредоносного ПО, в последнее время распространились в Сети, рассказал Вураско.

"Когда такие программы попадают на компьютер, то они жертву будут "доить" до конца. Если можно украсть деньги, то комбайн сделает это. Если не вышло, то вредоносная программа пробежится по сохраненным паролям и попытается передать данные учетных записей хакерам. Если и это не вышло, то программа зашифрует данные жертвы и потребует перечислить деньги ее автору за ключ для расшифровки данных", — объяснил эксперт.

Для защиты от этой угрозы можно применять те же методы, что и против других видов вредоносного ПО, продолжил Вураско. В первую очередь необходимо установить антивирусную программу на компьютер, уверен он. Кроме того, нужно с осторожностью относиться к любым ссылкам, которые вы получаете в сообщениях, добавил эксперт.
"Желательно не переходить по ссылкам из сообщений, которые вы получаете от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под крупные организации или бренды. Не скачивайте и тем более не запускайте неизвестные программы", — заключил Вураско.
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ТехнологииРоссияАлександр ВураскоКомпьютерыInfosecurity
 
 
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