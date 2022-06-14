https://ria.ru/20220614/vrachi-1795255081.html

Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины

Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины - РИА Новости, 14.06.2022

Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины

Белгородские власти при помощи губернаторской программы по обеспечению жильем медицинских работников хотят привлечь украинских специалистов, заявил на... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:04

2022-06-14T17:04

2022-06-14T17:04

общество

бондарев

вячеслав гладков

белгородская область

грайворонский район

белгород

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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Белгородские власти при помощи губернаторской программы по обеспечению жильем медицинских работников хотят привлечь украинских специалистов, заявил на еженедельном совещании правительства Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников.Белгородская область испытывает нехватку врачебных кадров. Губернаторская программа по обеспечению жильем медицинских работников началась в 2021 году, она предусматривает бесплатное предоставление жилья врачам, имеющим специализацию по тем направлениям, по которым в медучреждениях первичного звена региона есть вакансии. Выделенное жильё может быть передано в собственность специалисту бесплатно после 10 лет работы.По 22 муниципальным образованиям области по программе за 2021 год приобретены полностью все квартиры, а вот нехватку специалистов испытывают практически все муниципалитеты.Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев рассказал, что из шести квартир, купленных в прошлом году по губернаторской программе, двое специалистов уехали из области из-за обстановки."Была договоренность с двумя мурманчанами, но они услышали, как здесь шумно, и уехали", - сообщил Бондарев.Губернатор области Вячеслав Гладков предложил индивидуально подходить к каждому специалисту и встречаться с ними лично."Врач требует индивидуального, нежного подхода, если люди приезжают, им надо максимально уделять личное внимание, давайте я буду показывать и нам есть что показать, есть чем гордится по сравнению с другими регионами", - заявил губернатор.В рейтинге доступности жилья Белгородская область занимает 51-е место среди регионов. В среднем по ценам начала 2022 году на двухкомнатуную квартиру жителю Белгорода пришлось бы копить 8 лет.

https://ria.ru/20220609/polsha-1794136875.html

белгородская область

грайворонский район

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, бондарев, вячеслав гладков, белгородская область, грайворонский район, белгород