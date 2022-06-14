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Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины
Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины - РИА Новости, 14.06.2022
Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины
Белгородские власти при помощи губернаторской программы по обеспечению жильем медицинских работников хотят привлечь украинских специалистов, заявил на... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:04
2022-06-14T17:04
2022-06-14T17:04
общество
бондарев
вячеслав гладков
белгородская область
грайворонский район
белгород
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Белгородские власти при помощи губернаторской программы по обеспечению жильем медицинских работников хотят привлечь украинских специалистов, заявил на еженедельном совещании правительства Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников.Белгородская область испытывает нехватку врачебных кадров. Губернаторская программа по обеспечению жильем медицинских работников началась в 2021 году, она предусматривает бесплатное предоставление жилья врачам, имеющим специализацию по тем направлениям, по которым в медучреждениях первичного звена региона есть вакансии. Выделенное жильё может быть передано в собственность специалисту бесплатно после 10 лет работы.По 22 муниципальным образованиям области по программе за 2021 год приобретены полностью все квартиры, а вот нехватку специалистов испытывают практически все муниципалитеты.Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев рассказал, что из шести квартир, купленных в прошлом году по губернаторской программе, двое специалистов уехали из области из-за обстановки."Была договоренность с двумя мурманчанами, но они услышали, как здесь шумно, и уехали", - сообщил Бондарев.Губернатор области Вячеслав Гладков предложил индивидуально подходить к каждому специалисту и встречаться с ними лично."Врач требует индивидуального, нежного подхода, если люди приезжают, им надо максимально уделять личное внимание, давайте я буду показывать и нам есть что показать, есть чем гордится по сравнению с другими регионами", - заявил губернатор.В рейтинге доступности жилья Белгородская область занимает 51-е место среди регионов. В среднем по ценам начала 2022 году на двухкомнатуную квартиру жителю Белгорода пришлось бы копить 8 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, бондарев, вячеслав гладков, белгородская область, грайворонский район, белгород
Нехватку врачей в Белгородской области хотят восполнить кадрами из Украины
Министр Иконников рассказал о планах по привлечению украинских медиков в Белгород
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Белгородские власти при помощи губернаторской программы по обеспечению жильем медицинских работников хотят привлечь украинских специалистов, заявил на еженедельном совещании правительства Белгородской области министр здравоохранения Андрей Иконников.
Белгородская область испытывает нехватку врачебных кадров. Губернаторская программа по обеспечению жильем медицинских работников началась в 2021 году, она предусматривает бесплатное предоставление жилья врачам, имеющим специализацию по тем направлениям, по которым в медучреждениях первичного звена региона есть вакансии. Выделенное жильё может быть передано в собственность специалисту бесплатно после 10 лет работы.
"На сегодня трудоустроено 100 человек, еще 57 врачей будут трудоустроены до 1 сентября. В красной зоне (Борисовский, Волоконоский и Красненский районы) три муниципальных образования, которые ни одного до сих пор врача не привлекли. В Борисовке есть врачи, которые переехали из-за границы и проходят в настоящее время нострификацию, то же самое в Красном переехали с Украины и один врач с Таджикистана, также проходят нострификацию", - сообщил Иконников на совещании.
По 22 муниципальным образованиям области по программе за 2021 год приобретены полностью все квартиры, а вот нехватку специалистов испытывают практически все муниципалитеты.
Глава Грайворонского района Геннадий Бондарев рассказал, что из шести квартир, купленных в прошлом году по губернаторской программе, двое специалистов уехали из области из-за обстановки.
"Была договоренность с двумя мурманчанами, но они услышали, как здесь шумно, и уехали", - сообщил Бондарев.
Губернатор области Вячеслав Гладков предложил индивидуально подходить к каждому специалисту и встречаться с ними лично.
"Врач требует индивидуального, нежного подхода, если люди приезжают, им надо максимально уделять личное внимание, давайте я буду показывать и нам есть что показать, есть чем гордится по сравнению с другими регионами", - заявил губернатор.
В рейтинге доступности жилья Белгородская область занимает 51-е место среди регионов. В среднем по ценам начала 2022 году на двухкомнатуную квартиру жителю Белгорода пришлось бы копить 8 лет.