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Запуск системы оформления единых электронных виз пока не состоится - РИА Новости, 14.06.2022
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Туризм
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Запуск системы оформления единых электронных виз пока не состоится
Запуск системы оформления единых электронных виз пока не состоится - РИА Новости, 14.06.2022
Запуск системы оформления единых электронных виз пока не состоится
Запуск системы оформления единых электронных виз с 14 июня 2022 года не состоится, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T20:17
2022-06-14T20:17
туризм
туризм
новости - туризм
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
туристы
визы
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запуск системы оформления единых электронных виз с 14 июня 2022 года не состоится, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она пояснила, что оформление единых электронных виз было приостановлено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.В МИД России также отметили, что "единая электронная виза является универсальной визой, и избирательный порядок ее выдачи в зависимости от цели поездки, включая туристическую, и от пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации действующим российским законодательством не предусмотрен и технически неосуществим".Однако для туристов сохраняется возможность оформить обыкновенную туристическую визу, если они пересекают российскую границу по воздуху или морю."При этом обыкновенные туристические визы (на бумажном носителе) будут выдаваться гражданам всех иностранных государств при условии пересечения ими государственной границы Российской Федерации через воздушные и морские пункты пропуска", — заключила официальный представитель МИД РФ.
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туризм, новости - туризм, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, туристы, визы
20:17 14.06.2022
 
Запуск системы оформления единых электронных виз пока не состоится

МИД России сообщил, что запуск системы оформления электронных виз с 14 июня не состоится

© Flickr / Henrique BenteВиза РФ в паспорте иностранного туриста. Архивное фото
Виза РФ в паспорте иностранного туриста. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Flickr / Henrique Bente
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запуск системы оформления единых электронных виз с 14 июня 2022 года не состоится, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она пояснила, что оформление единых электронных виз было приостановлено в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
В МИД России также отметили, что "единая электронная виза является универсальной визой, и избирательный порядок ее выдачи в зависимости от цели поездки, включая туристическую, и от пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации действующим российским законодательством не предусмотрен и технически неосуществим".
Однако для туристов сохраняется возможность оформить обыкновенную туристическую визу, если они пересекают российскую границу по воздуху или морю.
"При этом обыкновенные туристические визы (на бумажном носителе) будут выдаваться гражданам всех иностранных государств при условии пересечения ими государственной границы Российской Федерации через воздушные и морские пункты пропуска", — заключила официальный представитель МИД РФ.
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