https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html

Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox

Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox - РИА Новости, 14.06.2022

Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox

Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T03:12

2022-06-14T03:12

2022-06-14T09:28

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, пишет французский портал AgoraVox.Автор материала подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы."Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"", — отметил портал.По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795071355.html

https://ria.ru/20220614/lavrov-1795102250.html

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в мире, украина, россия, евросоюз, вооруженные силы рф, сша, франция, генри киссинджер