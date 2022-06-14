03:12 14.06.2022 (обновлено: 09:28 14.06.2022)
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox
AgoraVox: Запад готов принудить Украину отдать России территории для урегулирования
© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, пишет французский портал AgoraVox.
"Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"", — отметил портал.
По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.
"Результат: все больше западных политиков (начиная со "старого мудреца" (экс-госсекретаря США Генри. — Прим. ред.) Киссинджера) призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам", — указал портал.
Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.
Вчера, 19:31В Германии призвали Евросоюз не жалеть Украину
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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