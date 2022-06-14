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Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ustupki-1795104148.html
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox - РИА Новости, 14.06.2022
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox
Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T03:12
2022-06-14T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросоюз
вооруженные силы рф
сша
франция
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, пишет французский портал AgoraVox.Автор материала подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы."Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"", — отметил портал.По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html
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в мире, украина, россия, евросоюз, вооруженные силы рф, сша, франция, генри киссинджер
03:12 14.06.2022 (обновлено: 09:28 14.06.2022)
 
Запад готов принудить Украину уступить России территории, пишет AgoraVox

AgoraVox: Запад готов принудить Украину отдать России территории для урегулирования

© AP PhotoВоеннослужащий и местные жители в Херсоне
Военнослужащий и местные жители в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo
Военнослужащий и местные жители в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой, пишет французский портал AgoraVox.
Автор материала подчеркнул, что СМИ в США и странах ЕС пришлось перестать тиражировать фейки о "неудачах" Москвы.
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"Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе"", — отметил портал.
По версии издания, успехи России сильно изменили и позицию западных политиков, которые теперь готовы на компромисс с восточным соседом, хотя ранее в Евроатлантическом сообществе высказывали только категоричные антироссийские заявления.

"Результат: все больше западных политиков (начиная со "старого мудреца" (экс-госсекретаря США Генри. — Прим. ред.) Киссинджера) призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам", — указал портал.

Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.
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По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоюзВооруженные силы РФСШАФранцияГенри Киссинджер
 
 
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