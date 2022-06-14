https://ria.ru/20220614/ushakov-1795257259.html
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2022
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков
Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:11
2022-06-14T17:11
2022-06-14T17:11
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_ed80001d692586200472f8ea7e2ebb77.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.Он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.
https://ria.ru/20220614/krym-1795235536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_1c0fc26529bc9a0d3cefa391b62927ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков
Помощник президента Ушаков: встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.
Он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.