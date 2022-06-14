https://ria.ru/20220614/ushakov-1795257259.html

Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков

Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2022

Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков

Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:11

2022-06-14T17:11

2022-06-14T17:11

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.Он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.

https://ria.ru/20220614/krym-1795235536.html

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владимир путин