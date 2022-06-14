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Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2022
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Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков - РИА Новости, 14.06.2022
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков
Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:11
2022-06-14T17:11
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков."Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.Он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.
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владимир путин
17:11 14.06.2022
 
Встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки, заявил Ушаков

Помощник президента Ушаков: встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Проведение встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским требует тщательной подготовки и наличия определенных условий, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.
Он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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