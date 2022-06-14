15:20 14.06.2022 (обновлено: 15:24 14.06.2022)
На Украине пожаловались на бюрократию ЕС при экспорте зерна
Замминистра Дмитрасевич пожаловался на бюрократию ЕС при экспорте зерна с Украины
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина сталкивается с задержками транспорта с экспортным зерном на границах с Евросоюзом из-за бюрократических процедур и ограниченных часов работы погранпунктов, заявил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.
"Говоря о том, что можно сделать, чтобы ускорить ситуацию: прежде всего, у нас есть задержки на погранпунктах с Евросоюзом. Нам необходимо, чтобы персонал на этих пунктах работал 24/7. Мы уже достигли определенных договоренностей с нашими польскими партнерами и рассчитываем, что к концу июня все такие пункты будут работать 24/7", - сказал украинский чиновник. Он также добавил, что на Украине также нуждаются в упрощении ряда европейских процедур по оформлению документации на транспорт и сельхозпродукцию для ее быстрого ввоза.
Дмитрасевич пояснил, что до кризиса порядка 90% украинского агроэкспорта шло через порты Черного моря, инфраструктуры железных и автодорог ЕС и Украины плохо совместимы, а погранпункты ЕС не готовы принимать большой объем украинского экспорта. Он призвал страны ЕС доставить к границам с Украиной "большее число железнодорожных вагонов" для ускорения перегрузки и вывоза зерна.
Замминистра также предложил организовать на границе с ЕС дополнительные погранпункты для грузовых машин с агропродукцией из Украины.
Депутаты Европарламента намерены на следующей неделе посетить границу Польши с Украиной, чтобы на месте последить за процессом транспортировки украинского зерна и обсудить вопросы ускорения его ввоза и последующего транзита в другие регионы мира.