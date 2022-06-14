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На Украине пожаловались на бюрократию ЕС при экспорте зерна - РИА Новости, 14.06.2022
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На Украине пожаловались на бюрократию ЕС при экспорте зерна
На Украине пожаловались на бюрократию ЕС при экспорте зерна - РИА Новости, 14.06.2022
На Украине пожаловались на бюрократию ЕС при экспорте зерна
Украина сталкивается с задержками транспорта с экспортным зерном на границах с Евросоюзом из-за бюрократических процедур и ограниченных часов работы... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T15:20
2022-06-14T15:24
украина
черное море
польша
евросоюз
европарламент
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина сталкивается с задержками транспорта с экспортным зерном на границах с Евросоюзом из-за бюрократических процедур и ограниченных часов работы погранпунктов, заявил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич."Говоря о том, что можно сделать, чтобы ускорить ситуацию: прежде всего, у нас есть задержки на погранпунктах с Евросоюзом. Нам необходимо, чтобы персонал на этих пунктах работал 24/7. Мы уже достигли определенных договоренностей с нашими польскими партнерами и рассчитываем, что к концу июня все такие пункты будут работать 24/7", - сказал украинский чиновник. Он также добавил, что на Украине также нуждаются в упрощении ряда европейских процедур по оформлению документации на транспорт и сельхозпродукцию для ее быстрого ввоза.Дмитрасевич пояснил, что до кризиса порядка 90% украинского агроэкспорта шло через порты Черного моря, инфраструктуры железных и автодорог ЕС и Украины плохо совместимы, а погранпункты ЕС не готовы принимать большой объем украинского экспорта. Он призвал страны ЕС доставить к границам с Украиной "большее число железнодорожных вагонов" для ускорения перегрузки и вывоза зерна.Замминистра также предложил организовать на границе с ЕС дополнительные погранпункты для грузовых машин с агропродукцией из Украины.Депутаты Европарламента намерены на следующей неделе посетить границу Польши с Украиной, чтобы на месте последить за процессом транспортировки украинского зерна и обсудить вопросы ускорения его ввоза и последующего транзита в другие регионы мира.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
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украина, черное море, польша, евросоюз, европарламент, ситуация в днр и лнр
15:20 14.06.2022 (обновлено: 15:24 14.06.2022)
 
На Украине пожаловались на бюрократию ЕС при экспорте зерна

Замминистра Дмитрасевич пожаловался на бюрократию ЕС при экспорте зерна с Украины

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина сталкивается с задержками транспорта с экспортным зерном на границах с Евросоюзом из-за бюрократических процедур и ограниченных часов работы погранпунктов, заявил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.
"Говоря о том, что можно сделать, чтобы ускорить ситуацию: прежде всего, у нас есть задержки на погранпунктах с Евросоюзом. Нам необходимо, чтобы персонал на этих пунктах работал 24/7. Мы уже достигли определенных договоренностей с нашими польскими партнерами и рассчитываем, что к концу июня все такие пункты будут работать 24/7", - сказал украинский чиновник. Он также добавил, что на Украине также нуждаются в упрощении ряда европейских процедур по оформлению документации на транспорт и сельхозпродукцию для ее быстрого ввоза.
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Дмитрасевич пояснил, что до кризиса порядка 90% украинского агроэкспорта шло через порты Черного моря, инфраструктуры железных и автодорог ЕС и Украины плохо совместимы, а погранпункты ЕС не готовы принимать большой объем украинского экспорта. Он призвал страны ЕС доставить к границам с Украиной "большее число железнодорожных вагонов" для ускорения перегрузки и вывоза зерна.
Замминистра также предложил организовать на границе с ЕС дополнительные погранпункты для грузовых машин с агропродукцией из Украины.
Депутаты Европарламента намерены на следующей неделе посетить границу Польши с Украиной, чтобы на месте последить за процессом транспортировки украинского зерна и обсудить вопросы ускорения его ввоза и последующего транзита в другие регионы мира.
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