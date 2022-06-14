https://ria.ru/20220614/ukraina-1795214660.html

Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности

Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.06.2022

Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности

Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:52

2022-06-14T14:52

2022-06-14T15:06

экономика

украина

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.Дмитрасевич выступал на заседании профильного комитета ЕП по видеосвязи."О продовольственной безопасности я могу сказать, что мы полностью защищены в этом плане, мы производим достаточно продуктов питания, нет оснований беспокоиться об этой проблеме", - сообщил он.

https://ria.ru/20220602/golod-1792505074.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, европарламент