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Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.06.2022
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Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности
Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:52
2022-06-14T15:06
экономика
украина
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.Дмитрасевич выступал на заседании профильного комитета ЕП по видеосвязи."О продовольственной безопасности я могу сказать, что мы полностью защищены в этом плане, мы производим достаточно продуктов питания, нет оснований беспокоиться об этой проблеме", - сообщил он.
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экономика, украина, европарламент
14:52 14.06.2022 (обновлено: 15:06 14.06.2022)
 
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности

Замминистра Дмитрасевич: продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.
Дмитрасевич выступал на заседании профильного комитета ЕП по видеосвязи.
"О продовольственной безопасности я могу сказать, что мы полностью защищены в этом плане, мы производим достаточно продуктов питания, нет оснований беспокоиться об этой проблеме", - сообщил он.
Продажа лепешек - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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В ООН заявили, что конфликт на Украине грозит голодом 15 миллионам человек
 
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