https://ria.ru/20220614/ukraina-1795214660.html
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности
Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:52
2022-06-14T14:52
2022-06-14T15:06
экономика
украина
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.Дмитрасевич выступал на заседании профильного комитета ЕП по видеосвязи."О продовольственной безопасности я могу сказать, что мы полностью защищены в этом плане, мы производим достаточно продуктов питания, нет оснований беспокоиться об этой проблеме", - сообщил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, европарламент
14:52 14.06.2022 (обновлено: 15:06 14.06.2022)
Власти Украины заявили об отсутствии угрозы продовольственной безопасности
Замминистра Дмитрасевич: продовольственной безопасности Украины ничего не угрожает
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Украина производит достаточно продовольствия и полностью защищена в этом отношении, сообщил депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич.
Дмитрасевич выступал на заседании профильного комитета ЕП по видеосвязи.
"О продовольственной безопасности я могу сказать, что мы полностью защищены в этом плане, мы производим достаточно продуктов питания, нет оснований беспокоиться об этой проблеме", - сообщил он.