https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск - РИА Новости, 14.06.2022
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск
Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:35
2022-06-14T14:35
2022-06-14T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
лисичанск
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием гуманитарной акции по "мариупольскому сценарию", заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения "мариупольского сценария", - сообщил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, михаил мизинцев
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск
В Минобороны назвали просьбу Киева о гумкоридоре попыткой вывести боевиков с "Азота"