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Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск - РИА Новости, 14.06.2022
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск
Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:35
2022-06-14T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
лисичанск
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием гуманитарной акции по "мариупольскому сценарию", заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения "мариупольского сценария", - сообщил он.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795205139.html
северодонецк
лисичанск
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в мире, северодонецк, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, михаил мизинцев
14:35 14.06.2022
 
Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск

В Минобороны назвали просьбу Киева о гумкоридоре попыткой вывести боевиков с "Азота"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием гуманитарной акции по "мариупольскому сценарию", заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения "мариупольского сценария", - сообщил он.
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14:22Специальная военная операция на Украине
Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с "Азота" в Лисичанск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛисичанскУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныМихаил Мизинцев
 
 
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