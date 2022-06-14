https://ria.ru/20220614/ukraina-1795207898.html

Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск

Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск - РИА Новости, 14.06.2022

Минобороны прокомментировало просьбу Киева о гумкоридоре в Лисичанск

Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:35

2022-06-14T14:35

2022-06-14T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Минобороны России расценивает просьбу Киева открыть гумкоридор в Лисичанск как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения с комбината "Азот" под прикрытием гуманитарной акции по "мариупольскому сценарию", заявил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения "мариупольского сценария", - сообщил он.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795205139.html

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Ольга Фомченкова

в мире, северодонецк, лисичанск, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, михаил мизинцев