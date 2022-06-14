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Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с "Азота" в Лисичанск - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795205139.html
Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с "Азота" в Лисичанск
Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с "Азота" в Лисичанск - РИА Новости, 14.06.2022
Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с "Азота" в Лисичанск
Киевские власти попросили открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с комбината "Азот" в Северодонецке, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:22
2022-06-14T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
северодонецк
лисичанск
днр
лнр
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киевские власти попросили открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с комбината "Азот" в Северодонецке, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.Министерство обороны России расценивает эту просьбу как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения под прикрытием гуманитарной акции по "мариупольскому сценарию", подчеркнул генерал.По его словам, боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, умышленно вывели из города в промышленную зону предприятия сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как живым щитом.Он обратил внимание, что безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска организовать невозможно, поскольку ВСУ 13 июня взорвали единственный мост через Северский Донец.Военнослужащие России и ЛНР, в свою очередь, готовы провести операцию по эвакуации гражданских лиц в северном направлении в город Сватово.Он также гарантировал находящимся на заводе украинским военным сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции в случае добровольной сдачи в плен."Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", — заключил генерал.Во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о катастрофическом положении блокированных на заводе "Азот" бойцов ВСУ. По его словам, для безопасной эвакуации людей следует открыть "зеленые коридоры" в сторону Сватово, но Киев пытается торговаться, прикрываясь мирными гражданами.Бои за Северодонецк идут с начала мая. На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов города.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220610/severodonetsk-1794525118.html
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киев
северодонецк
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в мире, киев, северодонецк, лисичанск, днр, лнр
14:22 14.06.2022 (обновлено: 18:03 14.06.2022)
 
Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с "Азота" в Лисичанск

Минобороны: Киев попросил о коридоре для выхода гражданских с комбината "Азот" в Лисичанск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБронетранспортер МТЛБ с зенитной установкой ЗСУ 23-2, уничтоженный в результате обстрелов в Северодонецке
Бронетранспортер МТЛБ с зенитной установкой ЗСУ 23-2, уничтоженный в результате обстрелов в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бронетранспортер МТЛБ с зенитной установкой ЗСУ 23-2, уничтоженный в результате обстрелов в Северодонецке
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Киевские власти попросили открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей с комбината "Азот" в Северодонецке, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

"Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей) на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск",— сообщил он.

Министерство обороны России расценивает эту просьбу как попытку вывести уцелевшие боевые подразделения под прикрытием гуманитарной акции по "мариупольскому сценарию", подчеркнул генерал.
По его словам, боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, умышленно вывели из города в промышленную зону предприятия сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
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Он обратил внимание, что безопасный выход гражданских лиц в сторону Лисичанска организовать невозможно, поскольку ВСУ 13 июня взорвали единственный мост через Северский Донец.
Военнослужащие России и ЛНР, в свою очередь, готовы провести операцию по эвакуации гражданских лиц в северном направлении в город Сватово.
"Для этого с 08:00 мск до 20:00 мск 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор", — заявил Мизинцев.
Он также гарантировал находящимся на заводе украинским военным сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции в случае добровольной сдачи в плен.
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"Фактическая готовность украинской стороны к началу гуманитарной операции обозначается поднятием белых флагов", — заключил генерал.
Во вторник подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о катастрофическом положении блокированных на заводе "Азот" бойцов ВСУ. По его словам, для безопасной эвакуации людей следует открыть "зеленые коридоры" в сторону Сватово, но Киев пытается торговаться, прикрываясь мирными гражданами.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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