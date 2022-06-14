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Захарова назвала Украину колонией Запада - РИА Новости, 14.06.2022
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https://ria.ru/20220614/ukraina-1795199445.html
Захарова назвала Украину колонией Запада
Захарова назвала Украину колонией Запада - РИА Новости, 14.06.2022
Захарова назвала Украину колонией Запада
Украина как государство, живущее за счет кредитов Запада, фактически является его колонией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:04
2022-06-14T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европейский банк реконструкции и развития
мвф
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина как государство, живущее за счет кредитов Запада, фактически является его колонией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чём), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах", - написала дипломат в своем Telegram-канале.По словам Захаровой, "с 2014 года Украина самым активным образом напрямую продаётся западному капиталу". "С момента госпереворота в Киеве в феврале 2014 года по декабрь 2021 года стране было предоставлено порядка 70,5 млрд долл., из них по линии Международного валютного фонда (МВФ) - 18,9 млрд долл., Всемирного банка (ВБ) - 9,2 млрд долл., Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - 3,1 млрд долл.", - пояснила официальный представитель МИД.С момента начала спецоперации кредитование Украины западными странами и международными валютными институтами значительно возросло. "После начала спецоперации, только по данным Национального банка Украины, объем финансирования Украины Западом с февраля по май 2022 года уже превысил 15 млрд долл", - говорится в сообщении Захаровой.Дипломат отметила, что министерство культуры и информационной политики планирует создать специальный орган, который будет заниматься вопросами "деколонизации" страны. "Очень правильный шаг. Жаль, что запоздалый настолько же, насколько и бесполезный. Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретёт", - резюмирует Захарова.
https://ria.ru/20220607/zapad-1793600674.html
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в мире, украина, европейский банк реконструкции и развития, мвф, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
14:04 14.06.2022
 
Захарова назвала Украину колонией Запада

Захарова назвала Украину колонией Запада, живущей за счет его кредитов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Украина как государство, живущее за счет кредитов Запада, фактически является его колонией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чём), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах", - написала дипломат в своем Telegram-канале.
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По словам Захаровой, "с 2014 года Украина самым активным образом напрямую продаётся западному капиталу". "С момента госпереворота в Киеве в феврале 2014 года по декабрь 2021 года стране было предоставлено порядка 70,5 млрд долл., из них по линии Международного валютного фонда (МВФ) - 18,9 млрд долл., Всемирного банка (ВБ) - 9,2 млрд долл., Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) - 3,1 млрд долл.", - пояснила официальный представитель МИД.
С момента начала спецоперации кредитование Украины западными странами и международными валютными институтами значительно возросло. "После начала спецоперации, только по данным Национального банка Украины, объем финансирования Украины Западом с февраля по май 2022 года уже превысил 15 млрд долл", - говорится в сообщении Захаровой.
Дипломат отметила, что министерство культуры и информационной политики планирует создать специальный орган, который будет заниматься вопросами "деколонизации" страны. "Очень правильный шаг. Жаль, что запоздалый настолько же, насколько и бесполезный. Киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретёт", - резюмирует Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропейский банк реконструкции и развитияМВФРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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