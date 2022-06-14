https://ria.ru/20220614/ukraina-1795195303.html

Daily Express: Макрон предал Украину

Daily Express: Макрон предал Украину - РИА Новости, 14.06.2022

Daily Express: Макрон предал Украину

Франция нарастила поставки российского газа, несмотря на договоренность между странами ЕС сократить импорт топлива, пишет Daily Express. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:47

2022-06-14T13:47

2022-06-14T15:35

в мире

владимир путин

украина

франция

россия

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

эммануэль макрон

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Франция нарастила поставки российского газа, несмотря на договоренность между странами ЕС сократить импорт топлива, пишет Daily Express.По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Франция, Бельгия и Нидерланды закупили газ по льготным ценам. В отчете, на который ссылается газета, говорится, что в апреле и мае Россия поставила Франции дюжину партий СПГ и других энергоносителей на сумму 900 миллионов евро.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795145801.html

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франция

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, украина, франция, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, эммануэль макрон