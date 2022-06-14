https://ria.ru/20220614/ukraina-1795195303.html
Daily Express: Макрон предал Украину
Daily Express: Макрон предал Украину - РИА Новости, 14.06.2022
Daily Express: Макрон предал Украину
Франция нарастила поставки российского газа, несмотря на договоренность между странами ЕС сократить импорт топлива, пишет Daily Express. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:47
2022-06-14T13:47
2022-06-14T15:35
в мире
владимир путин
украина
франция
россия
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Франция нарастила поставки российского газа, несмотря на договоренность между странами ЕС сократить импорт топлива, пишет Daily Express.По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Франция, Бельгия и Нидерланды закупили газ по льготным ценам. В отчете, на который ссылается газета, говорится, что в апреле и мае Россия поставила Франции дюжину партий СПГ и других энергоносителей на сумму 900 миллионов евро.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795145801.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, франция, россия, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии, эммануэль макрон
13:47 14.06.2022 (обновлено: 15:35 14.06.2022)
Daily Express: Макрон предал Украину
Daily Express: президент Франции Эммануэль Макрон предал Украину
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Франция нарастила поставки российского газа, несмотря на договоренность между странами ЕС сократить импорт топлива, пишет Daily Express
.
"Макрон предал Украину", — делает вывод автор публикации.
По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Франция, Бельгия и Нидерланды закупили газ по льготным ценам. В отчете, на который ссылается газета, говорится, что в апреле и мае Россия поставила Франции дюжину партий СПГ и других энергоносителей на сумму 900 миллионов евро.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле действия Запада назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли.
Как заявлял Владимир Путин
, политика сдерживания и ослабления России
— долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США
и Европы
— ухудшить жизнь миллионов людей.