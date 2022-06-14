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Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 14.06.2022
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Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 14.06.2022
Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз
Перед вступлением в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а затем уже должны обсуждаться условия ее членства, сказал министр-делегат при... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:03
2022-06-14T13:03
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Перед вступлением в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а затем уже должны обсуждаться условия ее членства, сказал министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.Европейские комиссары в понедельник приступили к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Уже 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила, что Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз."Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс", - заявил Бон в эфире радиостанции France Inter.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795169061.html
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в мире, украина, евросоюз, франция, россия, донбасс
13:03 14.06.2022
 
Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Министр Бон: для вступления в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Перед вступлением в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а затем уже должны обсуждаться условия ее членства, сказал министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
Европейские комиссары в понедельник приступили к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Уже 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила, что Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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"Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс", - заявил Бон в эфире радиостанции France Inter.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.
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