https://ria.ru/20220614/ukraina-1795178653.html

Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз - РИА Новости, 14.06.2022

Во Франции назвали условие для вступления Украины в Евросоюз

Перед вступлением в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а затем уже должны обсуждаться условия ее членства, сказал министр-делегат при... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:03

2022-06-14T13:03

2022-06-14T13:03

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ПАРИЖ, 14 июн - РИА Новости. Перед вступлением в ЕС на Украине сначала должны прекратиться боевые действия, а затем уже должны обсуждаться условия ее членства, сказал министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.Европейские комиссары в понедельник приступили к обсуждению вопроса предоставления статуса кандидата на вступление в ЕС Украине, а также Молдавии и Грузии. Уже 17 июня ЕК должна определиться со своим мнением и подготовить соответствующую рекомендацию по Украине. Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидата будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23-24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии. Газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщила, что Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз."Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс", - заявил Бон в эфире радиостанции France Inter.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс вступления Украины в ЕС может занять несколько лет, даже десятилетий. В связи с этим он призвал к созданию нового "европейского политического сообщества", которое смогло бы принять Украину в свои ряды.

https://ria.ru/20220614/ukraina-1795169061.html

https://ria.ru/20220614/makron-1795173683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, евросоюз, франция, россия, донбасс