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Зеленский призвал Запад к действиям из-за угроз затяжного конфликта - РИА Новости, 14.06.2022
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Зеленский призвал Запад к действиям из-за угроз затяжного конфликта
Зеленский призвал Запад к действиям из-за угроз затяжного конфликта - РИА Новости, 14.06.2022
Зеленский призвал Запад к действиям из-за угроз затяжного конфликта
Владимир Зеленский выразил мнение, что время играет на Россию, а не на Украину, в связи с чем призвал к действиям. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:03
2022-06-14T17:03
в мире
владимир зеленский
украина
россия
владимир путин
донбасс
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил мнение, что время играет на Россию, а не на Украину, в связи с чем призвал к действиям."Необходимо действовать, время играет на врага, а не на нас", — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, добавив, что Украина "потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне"."У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну", — отметил он.Зеленский также заявил, что Украину сначала никто не поддерживал, но сейчас он "благодарен всем партнерам за поддержку". Вместе с тем, по его словам, "у Украины было бы больше шансов", если бы к нему прислушались ранее."Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?" — сказал Зеленский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, владимир путин, донбасс
13:03 14.06.2022 (обновлено: 17:03 14.06.2022)
 
Зеленский призвал Запад к действиям из-за угроз затяжного конфликта

Зеленский призвал Запад к действиям, так как время играет на Россию, а не на Украину

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский выразил мнение, что время играет на Россию, а не на Украину, в связи с чем призвал к действиям.
"Необходимо действовать, время играет на врага, а не на нас", — сказал Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF, добавив, что Украина "потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне".
"У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну", — отметил он.
Зеленский также заявил, что Украину сначала никто не поддерживал, но сейчас он "благодарен всем партнерам за поддержку". Вместе с тем, по его словам, "у Украины было бы больше шансов", если бы к нему прислушались ранее.
"Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?" — сказал Зеленский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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