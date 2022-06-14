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В ЕС призвали не давать Украине ложных надежд - РИА Новости, 14.06.2022
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В ЕС призвали не давать Украине ложных надежд
В ЕС призвали не давать Украине ложных надежд - РИА Новости, 14.06.2022
В ЕС призвали не давать Украине ложных надежд
Евросоюз должен сосредоточиться на помощи Украине, а не на спорах о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в него, считает премьер-министр Португалии РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:36
2022-06-14T14:20
в мире
украина
евросоюз
португалия
антониу кошта
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Евросоюз должен сосредоточиться на помощи Украине, а не на спорах о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в него, считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.По словам Кошты, дебаты вокруг принятия в ЕС могут дать Киеву "ложные ожидания", которые рискуют обернуться "горьким разочарованием".Португальский премьер напомнил, что статус кандидата — это только начало процесса вступления, но он может затянуться на годы. Тем более что это не решит нынешних проблем Украины, которые, по его мнению, требуют безотлагательных действий.Кошта также выразил опасения, что дебаты о статусе Украины лишь посеют раздор среди членов Евросоюза, тем самым "сделав подарок" России.Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к Евросоюзу 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. Сейчас ЕК работает над экспертным заключением для стран — членов союза, предполагается, что оно будет готово к 17 июня. Решать вопрос о предоставлении статуса кандидата главы государств ЕС будут на саммите, назначенном на 23-24 июня.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к Евросоюзу, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
https://ria.ru/20220613/podderzhka-1795033427.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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в мире, украина, евросоюз, португалия, антониу кошта
12:36 14.06.2022 (обновлено: 14:20 14.06.2022)
 
В ЕС призвали не давать Украине ложных надежд

Премьер Португалии Кошта призвал не давать Украине ложных надежд дебатами о ее статусе

© AP Photo / Virginia MayoАкция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Акция протеста у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Евросоюз должен сосредоточиться на помощи Украине, а не на спорах о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в него, считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
По словам Кошты, дебаты вокруг принятия в ЕС могут дать Киеву "ложные ожидания", которые рискуют обернуться "горьким разочарованием".
Флаги Украины и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 14:59
Посол Украины заявил, что ожидает от Шольца поддержки по вступлению в ЕС
Португальский премьер напомнил, что статус кандидата — это только начало процесса вступления, но он может затянуться на годы. Тем более что это не решит нынешних проблем Украины, которые, по его мнению, требуют безотлагательных действий.
Кошта также выразил опасения, что дебаты о статусе Украины лишь посеют раздор среди членов Евросоюза, тем самым "сделав подарок" России.

"Самая лучшая поддержка, которую Евросоюз может оказать Украине, — это оставаться едиными. Самое лучшее, что мы можем предложить, — европейское единство", — заключил премьер-министр.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к Евросоюзу 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. Сейчас ЕК работает над экспертным заключением для стран — членов союза, предполагается, что оно будет готово к 17 июня. Решать вопрос о предоставлении статуса кандидата главы государств ЕС будут на саммите, назначенном на 23-24 июня.
Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к Евросоюзу, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:00
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
 
В миреУкраинаЕвросоюзПортугалияАнтониу Кошта
 
 
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