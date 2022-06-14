https://ria.ru/20220614/ukraina-1795145801.html

"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского

"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 14.06.2022

"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского

Читатели немецкого издания ZDF обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:28

2022-06-14T11:28

2022-06-14T13:07

марио драги

эммануэль макрон

франк-вальтер штайнмайер

украина

германия

россия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания ZDF обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой."Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67 процента мирового производства зерна. Без Украины Германия справится, а без России нет", — согласился другой пользователь."Не повезло Зеленскому! Мы любим Россию. ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке", — добавил еще один."Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий", — возмутился читатель."Россия — самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина — очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом", — поделился мнением другой пользователь."Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить", — считает один из комментаторов."Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад", — удивился читатель."Комик становится все более дерзким и возмутительным", — заключили комментаторы.Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. Тем не менее киевские власти постоянно жалуются на недостаточность и медленные темпы поставок.Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html

https://ria.ru/20220611/zelenskiy-1794753996.html

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795009132.html

украина

германия

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

марио драги, эммануэль макрон, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, россия, евросоюз, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии