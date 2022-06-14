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"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 14.06.2022
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"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского
"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 14.06.2022
"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского
Читатели немецкого издания ZDF обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:28
2022-06-14T13:07
марио драги
эммануэль макрон
франк-вальтер штайнмайер
украина
германия
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания ZDF обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой."Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67 процента мирового производства зерна. Без Украины Германия справится, а без России нет", — согласился другой пользователь."Не повезло Зеленскому! Мы любим Россию. ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке", — добавил еще один."Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий", — возмутился читатель."Россия — самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина — очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом", — поделился мнением другой пользователь."Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить", — считает один из комментаторов."Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад", — удивился читатель."Комик становится все более дерзким и возмутительным", — заключили комментаторы.Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. Тем не менее киевские власти постоянно жалуются на недостаточность и медленные темпы поставок.Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795030848.html
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марио драги, эммануэль макрон, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, россия, евросоюз, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
11:28 14.06.2022 (обновлено: 13:07 14.06.2022)
 
"Мы выбираем Россию". Немцы жестко ответили на ультиматум Зеленского

Читатели немецкой ZDF заступились за Россию после слов президента Украины Зеленского

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания ZDF обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
"Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере, то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия", — написал один из читателей.
"Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67 процента мирового производства зерна. Без Украины Германия справится, а без России нет", — согласился другой пользователь.
"Не повезло Зеленскому! Мы любим Россию. ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке", — добавил еще один.
"Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий", — возмутился читатель.
"Россия — самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина — очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом", — поделился мнением другой пользователь.
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"Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить", — считает один из комментаторов.
"Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад", — удивился читатель.
"Комик становится все более дерзким и возмутительным", — заключили комментаторы.
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Как писали СМИ, канцлер Германии вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Франции Эммануэлем Макроном намерены приехать в Киев 16 июня. При этом Шольц заявлял, что не будет посещать Украину после того, как Зеленский отказался принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обозвал его за это "обиженной ливерной колбасой".
На фоне российской военной спецоперации США и их союзники по НАТО усиленно накачивают Украину оружием. Тем не менее киевские власти постоянно жалуются на недостаточность и медленные темпы поставок.
Россия, со своей стороны, неоднократно заявляла, что военная помощь Украине только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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