https://ria.ru/20220614/ukraina-1795144216.html
На Украине запретили деятельность партии "Наши"
На Украине запретили деятельность партии "Наши" - РИА Новости, 14.06.2022
На Украине запретили деятельность партии "Наши"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Наши", которую власти считают пророссийской, ее имущество передается государству, сообщила украинская общественная... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:23
2022-06-14T11:23
2022-06-14T11:23
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Суд на Украине запретил деятельность партии "Наши", которую власти считают пророссийской, ее имущество передается государству, сообщила украинская общественная организация "Рух Чесно".Ранее суд на Украине запретил партию "Оппозиционный блок" и "Социалисты"."Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил партию "Наши", которую минюст считает пророссийской... Имущество партии "Наши" и всех ее ячеек, согласно решению суда, передается государству", - говорится в сообщении организации в соцсетях.Владимир Зеленский подписал закон о запрете "пророссийских" партий на Украине 14 мая. В их число, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны страны, включены "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".
https://ria.ru/20220613/partiya-1795053911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, наши, львов
На Украине запретили деятельность партии "Наши"
Суд на Украине запретил деятельность партии "Наши", ее имущество передается государству