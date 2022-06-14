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Папа римский призвал не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла - РИА Новости, 14.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795141573.html
Папа римский призвал не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла
Папа римский призвал не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла - РИА Новости, 14.06.2022
Папа римский призвал не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла
Папа Римский Франциск вновь повторил мнение о том, что причиной обострения кризиса на Украине могли стать действия НАТО у российских границ, призвав отойти от... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:10
2022-06-14T11:12
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
украина
россия
вооруженные силы украины
нато
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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь повторил мнение о том, что причиной обострения кризиса на Украине могли стать действия НАТО у российских границ, призвав отойти от мышления из сказки про Красную шапочку в категориях "добро" и "зло".В беседе с руководителями иезуитских изданий Европы, фрагменты которой опубликовала газета la Stampa, понтифику был задан вопрос об освещении конфликта и содействии мирным усилиям."Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отойти от обычной схемы Красной шапочки: Красная шапочка была хорошей, а волк — плохим. Здесь нет метафизических добра и зла, в абстрактной форме. Проявляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены", - заявил папа Франциск на встрече, которая прошла в мае.По его словам, за два месяца до начала спецоперации РФ он принял некоего "очень мудрого" главу государства. Тот поделился с понтификом обеспокоенностью о том, как "продвигается НАТО"."Я спросил его: "Почему?", и он ответил: "Они лают у ворот России. И не понимают, что русские - имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы". Он заключил: "Ситуация может привести к войне". Это было его мнение", - сказал понтифик, отметив, что "этот глава государства смог прочитать признаки происходящего".По его словам, следящие за ситуацией на Украине, видят "жестокость и свирепость", но опасность заключается и в том, что стоит за этим ведением военных действий, в том, что не видно – возможными причинами, почему этот конфликт был спровоцирован или не предотвращен. "И я вижу интерес к испытанию и продаже вооружений. Это очень печально, но в основном именно об этом и идет речь", - сказал папа Франциск."Кто-то может сказать мне в этот момент: "Но вы за Путина!". Нет, я не за него. Было бы упрощением и ошибкой говорить такое. Я просто против того, чтобы сводить сложность к различению добра и зла, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны", - сказал папа Франциск, по мнению которого, чтобы попытаться решить проблемы в целом, не нужно отбрасывать часть из них.В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России".
https://ria.ru/20220505/vatikan-1786842779.html
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франциск (хорхе марио бергольо), украина, россия, вооруженные силы украины, нато
11:10 14.06.2022 (обновлено: 11:12 14.06.2022)
 
Папа римский призвал не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла

Папа римский Франциск призвал не оценивать украинский конфликт в категориях добра и зла

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь повторил мнение о том, что причиной обострения кризиса на Украине могли стать действия НАТО у российских границ, призвав отойти от мышления из сказки про Красную шапочку в категориях "добро" и "зло".
В беседе с руководителями иезуитских изданий Европы, фрагменты которой опубликовала газета la Stampa, понтифику был задан вопрос об освещении конфликта и содействии мирным усилиям.
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Почему папа римский напомнил про "лай НАТО у дверей России"
"Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отойти от обычной схемы Красной шапочки: Красная шапочка была хорошей, а волк — плохим. Здесь нет метафизических добра и зла, в абстрактной форме. Проявляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены", - заявил папа Франциск на встрече, которая прошла в мае.
По его словам, за два месяца до начала спецоперации РФ он принял некоего "очень мудрого" главу государства. Тот поделился с понтификом обеспокоенностью о том, как "продвигается НАТО".
"Я спросил его: "Почему?", и он ответил: "Они лают у ворот России. И не понимают, что русские - имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы". Он заключил: "Ситуация может привести к войне". Это было его мнение", - сказал понтифик, отметив, что "этот глава государства смог прочитать признаки происходящего".
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По его словам, следящие за ситуацией на Украине, видят "жестокость и свирепость", но опасность заключается и в том, что стоит за этим ведением военных действий, в том, что не видно – возможными причинами, почему этот конфликт был спровоцирован или не предотвращен. "И я вижу интерес к испытанию и продаже вооружений. Это очень печально, но в основном именно об этом и идет речь", - сказал папа Франциск.
"Кто-то может сказать мне в этот момент: "Но вы за Путина!". Нет, я не за него. Было бы упрощением и ошибкой говорить такое. Я просто против того, чтобы сводить сложность к различению добра и зла, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны", - сказал папа Франциск, по мнению которого, чтобы попытаться решить проблемы в целом, не нужно отбрасывать часть из них.
В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России".
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РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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