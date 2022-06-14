11:10 14.06.2022 (обновлено: 11:12 14.06.2022)
Папа римский призвал не оценивать кризис на Украине категориями добра и зла
Папа римский Франциск призвал не оценивать украинский конфликт в категориях добра и зла
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск. Архивное фото
РИМ, 14 июн - РИА Новости. Папа Римский Франциск вновь повторил мнение о том, что причиной обострения кризиса на Украине могли стать действия НАТО у российских границ, призвав отойти от мышления из сказки про Красную шапочку в категориях "добро" и "зло".
В беседе с руководителями иезуитских изданий Европы, фрагменты которой опубликовала газета la Stampa, понтифику был задан вопрос об освещении конфликта и содействии мирным усилиям.
"Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отойти от обычной схемы Красной шапочки: Красная шапочка была хорошей, а волк — плохим. Здесь нет метафизических добра и зла, в абстрактной форме. Проявляется нечто глобальное, элементы которого очень сильно переплетены", - заявил папа Франциск на встрече, которая прошла в мае.
"Я спросил его: "Почему?", и он ответил: "Они лают у ворот России. И не понимают, что русские - имперцы и не подпускают к себе никакой иностранной державы". Он заключил: "Ситуация может привести к войне". Это было его мнение", - сказал понтифик, отметив, что "этот глава государства смог прочитать признаки происходящего".
По его словам, следящие за ситуацией на Украине, видят "жестокость и свирепость", но опасность заключается и в том, что стоит за этим ведением военных действий, в том, что не видно – возможными причинами, почему этот конфликт был спровоцирован или не предотвращен. "И я вижу интерес к испытанию и продаже вооружений. Это очень печально, но в основном именно об этом и идет речь", - сказал папа Франциск.
"Кто-то может сказать мне в этот момент: "Но вы за Путина!". Нет, я не за него. Было бы упрощением и ошибкой говорить такое. Я просто против того, чтобы сводить сложность к различению добра и зла, не думая о корнях и интересах, которые очень сложны", - сказал папа Франциск, по мнению которого, чтобы попытаться решить проблемы в целом, не нужно отбрасывать часть из них.
В начале мая в интервью итальянской газете Corriere della Sera понтифик уже предположил, что к развязыванию конфликта привел "лай НАТО у дверей России".