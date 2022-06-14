https://ria.ru/20220614/ukraina-1795134723.html

Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций

Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций - РИА Новости, 14.06.2022

Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций

Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:35

2022-06-14T10:35

2022-06-14T11:13

специальная военная операция на украине

безопасность

су-25

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции.На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету, взлет парами и выход на предельно малых высотах и максимальных скоростях в район выполнения боевой задачи. Там самолеты выпускают неуправляемые авиационные ракеты и тут же уходят в противозенитный маневр с отстрелом тепловых ловушек. Заходы на цель повторяются несколько раз, после этого Су-25 возвращаются на аэродром."Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — уточнили в Минобороны.После вылета инженерно-технический персонал оперативно провел обслуживание самолетов и подготовил их к выполнению новых боевых задач.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/ukraina-1795010451.html

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Кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Видео Минобороны РФ Кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Видео Минобороны РФ 2022-06-14T10:35 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), украина