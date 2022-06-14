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Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций - РИА Новости, 14.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795134723.html
Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций
Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций - РИА Новости, 14.06.2022
Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций
Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:35
2022-06-14T11:13
специальная военная операция на украине
безопасность
су-25
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции.На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету, взлет парами и выход на предельно малых высотах и максимальных скоростях в район выполнения боевой задачи. Там самолеты выпускают неуправляемые авиационные ракеты и тут же уходят в противозенитный маневр с отстрелом тепловых ловушек. Заходы на цель повторяются несколько раз, после этого Су-25 возвращаются на аэродром."Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — уточнили в Минобороны.После вылета инженерно-технический персонал оперативно провел обслуживание самолетов и подготовил их к выполнению новых боевых задач.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795010451.html
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Кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Видео Минобороны РФ
Кадры боевой работы штурмовиков Су-25. Видео Минобороны РФ
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безопасность, су-25, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
10:35 14.06.2022 (обновлено: 11:13 14.06.2022)
 
Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций

Минобороны показало кадры ракетных авиаударов Су-25 по замаскированным украинским позициям

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции.
На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету, взлет парами и выход на предельно малых высотах и максимальных скоростях в район выполнения боевой задачи. Там самолеты выпускают неуправляемые авиационные ракеты и тут же уходят в противозенитный маневр с отстрелом тепловых ловушек. Заходы на цель повторяются несколько раз, после этого Су-25 возвращаются на аэродром.
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — уточнили в Минобороны.
После вылета инженерно-технический персонал оперативно провел обслуживание самолетов и подготовил их к выполнению новых боевых задач.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСу-25Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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