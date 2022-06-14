10:35 14.06.2022 (обновлено: 11:13 14.06.2022)
Минобороны показало уничтожение авиацией замаскированных украинских позиций
Минобороны показало кадры ракетных авиаударов Су-25 по замаскированным украинским позициям
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видеоролик, на котором российские штурмовики Су-25 уничтожают замаскированные украинские позиции.
На кадрах можно увидеть подготовку штурмовиков к вылету, взлет парами и выход на предельно малых высотах и максимальных скоростях в район выполнения боевой задачи. Там самолеты выпускают неуправляемые авиационные ракеты и тут же уходят в противозенитный маневр с отстрелом тепловых ловушек. Заходы на цель повторяются несколько раз, после этого Су-25 возвращаются на аэродром.
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — уточнили в Минобороны.
После вылета инженерно-технический персонал оперативно провел обслуживание самолетов и подготовил их к выполнению новых боевых задач.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.