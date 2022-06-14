https://ria.ru/20220614/ucheniya-1795105920.html

Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"

Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника" - РИА Новости, 14.06.2022

Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"

Отряд корветов Тихоокеанского флота в рамках учений в Тихом океане отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T04:14

2022-06-14T04:14

2022-06-14T04:14

безопасность

тихий океан

тихоокеанский флот вмф россии

россия

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владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Отряд корветов Тихоокеанского флота в рамках учений в Тихом океане отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника, сообщает ТОФ.Учения провели экипажи корветов ТОФ "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из районов Тихого океана. Условные цели были сымитированы электронным способом.Накануне экипажи корветов приняли участие в учениях группировки сил флота в дальней морской зоне. Сейчас корабли продолжают выполнять задачи по предназначению.

https://ria.ru/20220606/ucheniya-1793347392.html

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безопасность, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, россия, армия, владивосток