Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"
Корветы Тихоокеанского флота на учениях в Тихом океане отразили авиаудар "противника"
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкКорветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный"
Корветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Отряд корветов Тихоокеанского флота в рамках учений в Тихом океане отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника, сообщает ТОФ.
Учения провели экипажи корветов ТОФ "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".
"В ходе выполнения поставленных задач средствами противовоздушной обороны (ПВО) одного из корветов были обнаружены бомбардировщики условного противника, следующие курсом к району действий отряда. Расчеты ПВО корветов взяли на сопровождение самолёты условного противника и провели целераспределение. При подлете "вражеской" авиации в зону поражения экипажи кораблей условно уничтожили цель средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.
Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из районов Тихого океана. Условные цели были сымитированы электронным способом.
Накануне экипажи корветов приняли участие в учениях группировки сил флота в дальней морской зоне. Сейчас корабли продолжают выполнять задачи по предназначению.