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Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника" - РИА Новости, 14.06.2022
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Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"
Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника" - РИА Новости, 14.06.2022
Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"
Отряд корветов Тихоокеанского флота в рамках учений в Тихом океане отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника, сообщает ТОФ. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T04:14
2022-06-14T04:14
безопасность
тихий океан
тихоокеанский флот вмф россии
россия
армия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Отряд корветов Тихоокеанского флота в рамках учений в Тихом океане отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника, сообщает ТОФ.Учения провели экипажи корветов ТОФ "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из районов Тихого океана. Условные цели были сымитированы электронным способом.Накануне экипажи корветов приняли участие в учениях группировки сил флота в дальней морской зоне. Сейчас корабли продолжают выполнять задачи по предназначению.
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тихий океан
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безопасность, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии, россия, армия, владивосток
04:14 14.06.2022
 
Корветы ТОФ на учениях отразили авиаудар "противника"

Корветы Тихоокеанского флота на учениях в Тихом океане отразили авиаудар "противника"

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкКорветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный"
Корветы Тихоокеанского флота Громкий и Совершенный - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Корветы Тихоокеанского флота "Громкий" и "Совершенный". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 14 июн — РИА Новости. Отряд корветов Тихоокеанского флота в рамках учений в Тихом океане отразил воздушный удар бомбардировщиков условного противника, сообщает ТОФ.
Учения провели экипажи корветов ТОФ "Совершенный", "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

"В ходе выполнения поставленных задач средствами противовоздушной обороны (ПВО) одного из корветов были обнаружены бомбардировщики условного противника, следующие курсом к району действий отряда. Расчеты ПВО корветов взяли на сопровождение самолёты условного противника и провели целераспределение. При подлете "вражеской" авиации в зону поражения экипажи кораблей условно уничтожили цель средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки флота в одном из районов Тихого океана. Условные цели были сымитированы электронным способом.
Накануне экипажи корветов приняли участие в учениях группировки сил флота в дальней морской зоне. Сейчас корабли продолжают выполнять задачи по предназначению.
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БезопасностьТихий океанТихоокеанский флот ВМФ РоссииРоссияАрмияВладивосток
 
 
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