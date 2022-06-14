https://ria.ru/20220614/ubiystvo-1795186252.html

Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе

Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе - РИА Новости, 14.06.2022

Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе

Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она ударила свою мать молотком по голове и еще живой закопала во дворе своего домовладения, сообщает во... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T13:23

2022-06-14T13:23

2022-06-14T13:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она ударила свою мать молотком по голове и еще живой закопала во дворе своего домовладения, сообщает во вторник СУСК по региону.По информации ведомства, накануне вечером 52-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей нетрезвой дочерью, которая в ходе ссоры схватила молоток и ударила им несколько раз по голове матери. После этого, считает следствие, молодая женщина стала ее душить, а когда мать потеряла сознание, то закопала ее в яму во дворе собственного дома."В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути", - сообщили в СК.По данным следствия, после убийства дочь рассказала о случившемся своему сожителю, а он уже обратился в правоохранительные органы. Женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

волгоградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область