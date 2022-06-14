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Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе - РИА Новости, 14.06.2022
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Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе
Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе - РИА Новости, 14.06.2022
Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе
Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она ударила свою мать молотком по голове и еще живой закопала во дворе своего домовладения, сообщает во... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T13:23
2022-06-14T13:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она ударила свою мать молотком по голове и еще живой закопала во дворе своего домовладения, сообщает во вторник СУСК по региону.По информации ведомства, накануне вечером 52-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей нетрезвой дочерью, которая в ходе ссоры схватила молоток и ударила им несколько раз по голове матери. После этого, считает следствие, молодая женщина стала ее душить, а когда мать потеряла сознание, то закопала ее в яму во дворе собственного дома."В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути", - сообщили в СК.По данным следствия, после убийства дочь рассказала о случившемся своему сожителю, а он уже обратился в правоохранительные органы. Женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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волгоградская область
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область
13:23 14.06.2022
 
Волгоградка избила мать молотком и заживо закопала во дворе

Жительница Волгоградской области избила мать молотком и заживо закопала во дворе

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 14 июн – РИА Новости. Жительницу Волгоградской области подозревают в том, что она ударила свою мать молотком по голове и еще живой закопала во дворе своего домовладения, сообщает во вторник СУСК по региону.
По информации ведомства, накануне вечером 52-летняя жительница села Ольховка поругалась со своей нетрезвой дочерью, которая в ходе ссоры схватила молоток и ударила им несколько раз по голове матери. После этого, считает следствие, молодая женщина стала ее душить, а когда мать потеряла сознание, то закопала ее в яму во дворе собственного дома.
"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что причиной смерти 52-летней пенсионерки явилась механическая асфиксия в результате попадания почвы в дыхательные пути", - сообщили в СК.
По данным следствия, после убийства дочь рассказала о случившемся своему сожителю, а он уже обратился в правоохранительные органы. Женщина задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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