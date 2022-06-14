https://ria.ru/20220614/tyumgu-1794608638.html

В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб

В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб - РИА Новости, 14.06.2022

В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб

Эффективность новой российской технологии разведения чира, муксуна и других сиговых рыб в искусственных условиях доказали ученые ТюмГУ. По их словам,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:00

2022-06-14T09:00

2022-06-14T10:19

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технологии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Эффективность новой российской технологии разведения чира, муксуна и других сиговых рыб в искусственных условиях доказали ученые ТюмГУ. По их словам, исследованная методика не только ускоряет рост рыбы в промышленных целях, но и поможет восстановить исчезающие природные популяции. Результаты опубликованы в журнале Aquaculture and Fisheries.Сиговые рыбы – холодолюбивые виды, распространенные в арктических и бореальных широтах Северного полушария. Муксун, чир и другие виды сиговых всегда были ценными объектами промысла, однако в последние десятилетия из-за разрушения среды обитания и браконьерства их добыча либо многократно сократилась, либо оказалась под запретом.В мясе сиговых содержится целый ряд полезных соединений и микроэлементов, много жирных кислот Омега-3. Употребление в пищу этих видов повышает стрессоустойчивость, укрепляет сердце и сосуды, стимулирует деятельность мозга, снижает риск инсультов и инфарктов, рассказали ученые.Как правило, у культивируемых в искусственных условиях рыб изменяются генетические характеристики. Если для товарных хозяйств это не столь важно, то для компенсационного рыбоводства, нацеленного на восполнение популяций в живой природе, сохранение генетического разнообразия является ключевой проблемой, объяснили специалисты Тюменского государственного университета.Чир, или щекур (Coregonus nasus) – один из самых сложных для культивирования видов сиговых. Ученые ТюмГУ на примере чира показали, что технология разведения этих видов, разработанная специалистами Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, позволяет полностью сохранить биологические свойства рыбы, характерные для естественной среды.Исследователи проводили оценку по ключевым факторам генетического и полового развития рыб: качество репродуктивной системы анализировалось по формированию линии половых клеток, а уровень генетического разнообразия – по изменению частот генов и показателей полиморфизма в ходе эмбрионального развития.В основе рассмотренных методов культивирования, по словам ученых, лежит тщательная селекция рыб-производителей и поддержание условий, необходимых для их развития, а также применение специальных кормов.В настоящее время специалисты ТюмГУ работают над повышением продуктивности и устойчивости молоди муксуна и чира к патогенным факторам окружающей среды. Для этого применяются технологии, основанные на использовании сверхслабых импульсных магнитных полей, отметили ученые.

https://ria.ru/20201109/sfu-1583398960.html

https://ria.ru/20211102/dgtu-1757197672.html

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