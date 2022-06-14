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В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб - РИА Новости, 14.06.2022
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Наука
https://ria.ru/20220614/tyumgu-1794608638.html
В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб
В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб - РИА Новости, 14.06.2022
В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб
Эффективность новой российской технологии разведения чира, муксуна и других сиговых рыб в искусственных условиях доказали ученые ТюмГУ. По их словам,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:00
2022-06-14T10:19
наука
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университетская наука
тюменский государственный университет
россия
технологии
наука
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Эффективность новой российской технологии разведения чира, муксуна и других сиговых рыб в искусственных условиях доказали ученые ТюмГУ. По их словам, исследованная методика не только ускоряет рост рыбы в промышленных целях, но и поможет восстановить исчезающие природные популяции. Результаты опубликованы в журнале Aquaculture and Fisheries.Сиговые рыбы – холодолюбивые виды, распространенные в арктических и бореальных широтах Северного полушария. Муксун, чир и другие виды сиговых всегда были ценными объектами промысла, однако в последние десятилетия из-за разрушения среды обитания и браконьерства их добыча либо многократно сократилась, либо оказалась под запретом.В мясе сиговых содержится целый ряд полезных соединений и микроэлементов, много жирных кислот Омега-3. Употребление в пищу этих видов повышает стрессоустойчивость, укрепляет сердце и сосуды, стимулирует деятельность мозга, снижает риск инсультов и инфарктов, рассказали ученые.Как правило, у культивируемых в искусственных условиях рыб изменяются генетические характеристики. Если для товарных хозяйств это не столь важно, то для компенсационного рыбоводства, нацеленного на восполнение популяций в живой природе, сохранение генетического разнообразия является ключевой проблемой, объяснили специалисты Тюменского государственного университета.Чир, или щекур (Coregonus nasus) – один из самых сложных для культивирования видов сиговых. Ученые ТюмГУ на примере чира показали, что технология разведения этих видов, разработанная специалистами Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, позволяет полностью сохранить биологические свойства рыбы, характерные для естественной среды.Исследователи проводили оценку по ключевым факторам генетического и полового развития рыб: качество репродуктивной системы анализировалось по формированию линии половых клеток, а уровень генетического разнообразия – по изменению частот генов и показателей полиморфизма в ходе эмбрионального развития.В основе рассмотренных методов культивирования, по словам ученых, лежит тщательная селекция рыб-производителей и поддержание условий, необходимых для их развития, а также применение специальных кормов.В настоящее время специалисты ТюмГУ работают над повышением продуктивности и устойчивости молоди муксуна и чира к патогенным факторам окружающей среды. Для этого применяются технологии, основанные на использовании сверхслабых импульсных магнитных полей, отметили ученые.
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навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет, россия, технологии, наука
09:00 14.06.2022 (обновлено: 10:19 14.06.2022)
 

В России нашли способ восстановления численности ценных сиговых рыб

© Фото : ТюмГУ, Александр СелюковЛичинки муксуна
Личинки муксуна - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Фото : ТюмГУ, Александр Селюков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Эффективность новой российской технологии разведения чира, муксуна и других сиговых рыб в искусственных условиях доказали ученые ТюмГУ. По их словам, исследованная методика не только ускоряет рост рыбы в промышленных целях, но и поможет восстановить исчезающие природные популяции. Результаты опубликованы в журнале Aquaculture and Fisheries.
Сиговые рыбы – холодолюбивые виды, распространенные в арктических и бореальных широтах Северного полушария. Муксун, чир и другие виды сиговых всегда были ценными объектами промысла, однако в последние десятилетия из-за разрушения среды обитания и браконьерства их добыча либо многократно сократилась, либо оказалась под запретом.
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Как правило, у культивируемых в искусственных условиях рыб изменяются генетические характеристики. Если для товарных хозяйств это не столь важно, то для компенсационного рыбоводства, нацеленного на восполнение популяций в живой природе, сохранение генетического разнообразия является ключевой проблемой, объяснили специалисты Тюменского государственного университета.
© Фото : ТюмГУ, Александр СелюковОбработка сверхслабыми импульсными магнитными полями молоди муксуна на ООО "НПО СРЗ"
Обработка сверхслабыми импульсными магнитными полями молоди муксуна на ООО НПО СРЗ
1 из 2
Обработка сверхслабыми импульсными магнитными полями молоди муксуна на ООО "НПО СРЗ"
© Фото : ТюмГУ, Александр Селюков
© Фото : ТюмГУ, Александр СелюковОбработка сверхслабыми импульсными магнитными полями эмбрионов муксуна на Собском рыбозаводе
Обработка сверхслабыми импульсными магнитными полями эмбрионов муксуна на Собском рыбозаводе
2 из 2
Обработка сверхслабыми импульсными магнитными полями эмбрионов муксуна на Собском рыбозаводе
© Фото : ТюмГУ, Александр Селюков
1 из 2
Обработка сверхслабыми импульсными магнитными полями молоди муксуна на ООО "НПО СРЗ"
© Фото : ТюмГУ, Александр Селюков
2 из 2
Обработка сверхслабыми импульсными магнитными полями эмбрионов муксуна на Собском рыбозаводе
© Фото : ТюмГУ, Александр Селюков
Чир, или щекур (Coregonus nasus) – один из самых сложных для культивирования видов сиговых. Ученые ТюмГУ на примере чира показали, что технология разведения этих видов, разработанная специалистами Санкт-Петербургского филиала ВНИРО, позволяет полностью сохранить биологические свойства рыбы, характерные для естественной среды.
"Наше исследование доказывает, что технология, уже применяемая в ряде рыбхозов России, не только позволяет успешно культивировать молодь для восполнения природных популяций, но также ускоряет рост и оптимизирует развитие особей. Это открывает большие перспективы по дальнейшему развитию сиговодства как в стране, так и в мире", – рассказал профессор кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Института биологии ТюмГУ Александр Селюков.
Исследователи проводили оценку по ключевым факторам генетического и полового развития рыб: качество репродуктивной системы анализировалось по формированию линии половых клеток, а уровень генетического разнообразия – по изменению частот генов и показателей полиморфизма в ходе эмбрионального развития.
В основе рассмотренных методов культивирования, по словам ученых, лежит тщательная селекция рыб-производителей и поддержание условий, необходимых для их развития, а также применение специальных кормов.
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В настоящее время специалисты ТюмГУ работают над повышением продуктивности и устойчивости молоди муксуна и чира к патогенным факторам окружающей среды. Для этого применяются технологии, основанные на использовании сверхслабых импульсных магнитных полей, отметили ученые.
 
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