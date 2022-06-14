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Власти Белгородской области продолжают сдерживать цены на продукты - РИА Новости, 14.06.2022
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Белгородская область
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Власти Белгородской области продолжают сдерживать цены на продукты
Власти Белгородской области продолжают сдерживать цены на продукты - РИА Новости, 14.06.2022
Власти Белгородской области продолжают сдерживать цены на продукты
Белгородская область удерживает первое место в ЦФО по самой низкой стоимости продуктовой корзины, однако власти региона продолжают принимать меры для снижения... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:56
2022-06-14T12:56
белгородская область
экономика
белгородская область
цены
продукты
россия
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Белгородская область удерживает первое место в ЦФО по самой низкой стоимости продуктовой корзины, однако власти региона продолжают принимать меры для снижения цен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По данным региональных властей, уже на протяжении 10 недель Белгородская область удерживает первое место в ЦФО по самой низкой стоимости продуктовой корзины. Темпы роста цен на продовольственные товары за неделю снизились на 0,29%. Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию: к примеру, стоимость огурцов снизилась на 9,2%, помидоры подешевели на 8%, капуста - на 4,5%. Также подешевели морковь, репчатый лук и свекла.Также снизилась стоимость сахарного песка, куриных яиц, гречневой крупы, свинины и курятины. В настоящее время в регионе по сравнению с 18 субъектами ЦФО наблюдается самая низкая цена на вермишель, молоко питьевое, масло сливочное, сметану, творог, сыры сычужные, хлеб ржаной, конфеты, колбасы, говядину, баранину, рыбу мороженную, консервы овощные для детского питания, чай черный и соль.На территории региона продолжается реализация проекта "Покупай Белгородское". В настоящее время в проекте участвуют 42 хозяйствующих субъекта. Продукты повышенного спроса - такие, как куриные яйца по цене 60 рублей за десяток, тушка цыпленка по 130 рублей за килограмм, свиная лопатка по 160 рублей за кило - реализуются в 116 торговых объектах (фирменные магазины, магазины шаговой доступности, рынки и ярмарки).Найти участников проекта можно на интерактивной карте на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. "Я вижу, что у нас работает проект "Покупай Белгородское", хоть и не везде. Основные группы товаров, которые указаны в проекте, есть на полках. Необходимо усилить информирование населения об организованных мероприятиях", - подчеркнул глава региона.В рамках расширения проекта "Покупай Белгородское на территории всех муниципальных образований области организовано проведение ярмарок выходного дня. На 29 торговых площадках рынков и ярмарок выделено на безвозмездной основе 435 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. Еженедельно на данных ярмарочных площадках реализуется порядка 30 тонн продукции. По поручению губернатора ярмарки проводятся дважды в неделю.
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экономика, белгородская область, цены, продукты, россия
12:56 14.06.2022
 
Власти Белгородской области продолжают сдерживать цены на продукты

Глава Белгородской области Гладков: власти продолжают сдерживать цены на продукты

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Тележка с продуктами в магазине. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Белгородская область удерживает первое место в ЦФО по самой низкой стоимости продуктовой корзины, однако власти региона продолжают принимать меры для снижения цен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Цены на продукты питания - один из самых болезненно воспринимаемых вопросов сейчас. Запрос у населения на снижение цен очень большой", - отметил Гладков на оперативном совещании.
По данным региональных властей, уже на протяжении 10 недель Белгородская область удерживает первое место в ЦФО по самой низкой стоимости продуктовой корзины. Темпы роста цен на продовольственные товары за неделю снизились на 0,29%. Продолжилось снижение цен на плодоовощную продукцию: к примеру, стоимость огурцов снизилась на 9,2%, помидоры подешевели на 8%, капуста - на 4,5%. Также подешевели морковь, репчатый лук и свекла.
Также снизилась стоимость сахарного песка, куриных яиц, гречневой крупы, свинины и курятины. В настоящее время в регионе по сравнению с 18 субъектами ЦФО наблюдается самая низкая цена на вермишель, молоко питьевое, масло сливочное, сметану, творог, сыры сычужные, хлеб ржаной, конфеты, колбасы, говядину, баранину, рыбу мороженную, консервы овощные для детского питания, чай черный и соль.
На территории региона продолжается реализация проекта "Покупай Белгородское". В настоящее время в проекте участвуют 42 хозяйствующих субъекта. Продукты повышенного спроса - такие, как куриные яйца по цене 60 рублей за десяток, тушка цыпленка по 130 рублей за килограмм, свиная лопатка по 160 рублей за кило - реализуются в 116 торговых объектах (фирменные магазины, магазины шаговой доступности, рынки и ярмарки).
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Найти участников проекта можно на интерактивной карте на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области. "Я вижу, что у нас работает проект "Покупай Белгородское", хоть и не везде. Основные группы товаров, которые указаны в проекте, есть на полках. Необходимо усилить информирование населения об организованных мероприятиях", - подчеркнул глава региона.
В рамках расширения проекта "Покупай Белгородское на территории всех муниципальных образований области организовано проведение ярмарок выходного дня. На 29 торговых площадках рынков и ярмарок выделено на безвозмездной основе 435 торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции. Еженедельно на данных ярмарочных площадках реализуется порядка 30 тонн продукции. По поручению губернатора ярмарки проводятся дважды в неделю.
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