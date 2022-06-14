https://ria.ru/20220614/taliby-1795269104.html

Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД

Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2022

Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД

Правительство талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на деле борется с ИГИЛ**(террористическая организация,... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:46

2022-06-14T17:46

2022-06-14T17:46

в мире

россия

центральная азия

афганистан

исламское государство

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

замир кабулов

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на деле борется с ИГИЛ**(террористическая организация, запрещена в РФ), само талибское движение не представляет угрозы странам Центральной Азии, заявил во вторник спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."В отличие от всего коллективного Запада, который сбежал оттуда, они (талибы) реально воюют с игиловцами, которые являются врагами России и не только России", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, "угрозы не представляет Центральной Азии"."У него хорошо развитые давние связи с Узбекистаном и Туркменистаном. Когда мы говорим об угрозах, речь идет о многочисленных разношерстных террористических группировках, которые окопались в Афганистане, они незначительные по своим масштабам, но они представляют реальную опасность стабильности в Центральной Азии, потому как заточены англосаксами именно на это изначально... Талибы реально с ними воюют, насмерть и честно", - отметил Кабулов.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220614/afganistan-1795259037.html

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центральная азия

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, центральная азия, афганистан, исламское государство, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов