Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД
Глава департамента МИД Кабулов: движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на деле борется с ИГИЛ**(террористическая организация, запрещена в РФ), само талибское движение не представляет угрозы странам Центральной Азии, заявил во вторник спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В отличие от всего коллективного Запада, который сбежал оттуда, они (талибы) реально воюют с игиловцами, которые являются врагами России и не только России", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, "угрозы не представляет Центральной Азии".
"У него хорошо развитые давние связи с Узбекистаном и Туркменистаном. Когда мы говорим об угрозах, речь идет о многочисленных разношерстных террористических группировках, которые окопались в Афганистане, они незначительные по своим масштабам, но они представляют реальную опасность стабильности в Центральной Азии, потому как заточены англосаксами именно на это изначально... Талибы реально с ними воюют, насмерть и честно", - отметил Кабулов.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
**Организация признана террористической и запрещена в России