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Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2022
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Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД
Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 14.06.2022
Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД
Правительство талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на деле борется с ИГИЛ**(террористическая организация,... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:46
2022-06-14T17:46
в мире
россия
центральная азия
афганистан
исламское государство
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
замир кабулов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на деле борется с ИГИЛ**(террористическая организация, запрещена в РФ), само талибское движение не представляет угрозы странам Центральной Азии, заявил во вторник спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."В отличие от всего коллективного Запада, который сбежал оттуда, они (талибы) реально воюют с игиловцами, которые являются врагами России и не только России", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.Он подчеркнул, что само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, "угрозы не представляет Центральной Азии"."У него хорошо развитые давние связи с Узбекистаном и Туркменистаном. Когда мы говорим об угрозах, речь идет о многочисленных разношерстных террористических группировках, которые окопались в Афганистане, они незначительные по своим масштабам, но они представляют реальную опасность стабильности в Центральной Азии, потому как заточены англосаксами именно на это изначально... Талибы реально с ними воюют, насмерть и честно", - отметил Кабулов.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность**Организация признана террористической и запрещена в России
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в мире, россия, центральная азия, афганистан, исламское государство, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), замир кабулов
17:46 14.06.2022
 
Движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии, заявили в МИД

Глава департамента МИД Кабулов: движение талибов не представляет угрозы Центральной Азии

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель Президента РФ по Афганистану Замир Кабулов
Специальный представитель Президента РФ по Афганистану Замир Кабулов - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Специальный представитель Президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Правительство талибов (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) на деле борется с ИГИЛ**(террористическая организация, запрещена в РФ), само талибское движение не представляет угрозы странам Центральной Азии, заявил во вторник спецпредставитель президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В отличие от всего коллективного Запада, который сбежал оттуда, они (талибы) реально воюют с игиловцами, которые являются врагами России и не только России", - сказал Кабулов в эфире Первого канала.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
17:16
В МИД допустили возможность признания правительства талибов
Он подчеркнул, что само движение талибов, которое сейчас правит Афганистаном, "угрозы не представляет Центральной Азии".
"У него хорошо развитые давние связи с Узбекистаном и Туркменистаном. Когда мы говорим об угрозах, речь идет о многочисленных разношерстных террористических группировках, которые окопались в Афганистане, они незначительные по своим масштабам, но они представляют реальную опасность стабильности в Центральной Азии, потому как заточены англосаксами именно на это изначально... Талибы реально с ними воюют, насмерть и честно", - отметил Кабулов.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
**Организация признана террористической и запрещена в России
 
В миреРоссияЦентральная АзияАфганистанИсламское государствоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Замир Кабулов
 
 
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