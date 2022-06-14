https://ria.ru/20220614/tadzhikistan-1795125921.html

Один человек погиб в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

Один человек погиб в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана - РИА Новости, 14.06.2022

Один человек погиб в перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана

В перестрелке между таджикскими и киргизскими пограничниками погиб один таджикский военнослужащий, трое получили ранения, сообщили РИА Новости в ОВД города... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:59

2022-06-14T09:59

2022-06-14T10:27

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ДУШАНБЕ, 14 июн — РИА Новости, Лидия Исамова. В перестрелке между таджикскими и киргизскими пограничниками погиб один таджикский военнослужащий, трое получили ранения, сообщили РИА Новости в ОВД города Исфары Согдийской области Таджикистана."Перестрелка произошла 6:00 местного времени на погранпереходе Кех, что в 10 километрах от центра таджикского джамоата Ворух, когда киргизские пограничники беспричинно открыли огонь в сторону Таджикистана", — сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас ведутся переговоры. С таджикской стороны в них участвуют командующий погранвойсками Раджабали Рахмонали, а также глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.В пресс-центре киргизской погранслужбы, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что к перестрелке на границе привел выстрел c территории Таджикистана в сторону киргизского пограничного поста Булак-Башы. В ответ киргизские пограничники выстрелили в сторону таджикского поста.Это уже второй инцидент на таджикско-киргизской границе с начала месяца. Так, 3 июня на том же участке тоже произошла перестрелка — как утверждал МИД Таджикистана, она началась после того, как киргизские военнослужащие умышленно проникли на блокпост на погранпереходе Кех.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками. Причина этого — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница.

https://ria.ru/20220520/tadzhikistan-1789567474.html

https://ria.ru/20220614/perestrelka-1795110200.html

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