https://ria.ru/20220614/swift-1795100143.html
Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT
Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT - РИА Новости, 14.06.2022
Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT
Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T00:39
2022-06-14T00:39
2022-06-14T09:23
экономика
россия
swift
сбербанк россии
россельхозбанк
санкции в отношении россии
московский кредитный банк
в мире
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Евросоюз с 14 июня в рамках очередного пакета санкций против России отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк (МКБ) от системы SWIFT.Сами финорганизации сообщили, что отсоединение от этой системы не окажет существенного негативного влияния на их работу — они подготовились к такому сценарию.Так, в Сбербанке заявили, что работают в обычном режиме и отключение от SWIFT не меняет ситуации с международными расчетами. В МКБ отметили, что операции внутри России будут идти штатно, однако при платежах за границу сроки могут вырасти. В Россельхозбанке также подчеркнули, что в отечественной банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.В России действует своя система передачи финансовых сообщений, которую создал Банк России в ответ на риски возможного отключения финансовых организаций от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших банков почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз уже принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике и основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220614/kostin-1795101712.html
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экономика, россия, swift, сбербанк россии, россельхозбанк, санкции в отношении россии, московский кредитный банк, в мире, евросоюз, москва
00:39 14.06.2022 (обновлено: 09:23 14.06.2022)
Евросоюз отключает Сбербанк, РСХБ и МКБ от SWIFT
Евросоюз с 14 июня отключает от SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк