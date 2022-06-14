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Конституционный суд Украины не смог избрать нового председателя - РИА Новости, 14.06.2022
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Конституционный суд Украины не смог избрать нового председателя
Конституционный суд Украины не смог избрать нового председателя - РИА Новости, 14.06.2022
Конституционный суд Украины не смог избрать нового председателя
Состоялись выборы председателя Конституционного суда (КС) Украины, ни один кандидат не набрал проходное количество голосов, об этом сообщила народный депутат из РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T16:25
2022-06-14T16:25
в мире
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Состоялись выборы председателя Конституционного суда (КС) Украины, ни один кандидат не набрал проходное количество голосов, об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря."Сегодня состоялись выборы. Ни один кандидат на этот пост не получил необходимое количество голосов судей", - сообщила Совгиря в своем Telegram-канале. По ее словам, в соответствии с конституцией, законом и регламентом суда, выборы председателя КС проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей."Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы, не позднее чем через месяц со дня проведения предварительных выборов", - уточнила депутат.Ранее замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявил о необходимости реформирования КС, поскольку конституционная реформа, которая была проведена при президентстве Петра Порошенко, создала Конституционный суд как неприкосновенный орган по сравнению с любым другим государственным органом.Экс-председатель КС Украины Александр Тупицкий в мае был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы в период мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске "незаконным" и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей решение о его розыске.
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в мире, украина, конституционный суд украины
16:25 14.06.2022
 
Конституционный суд Украины не смог избрать нового председателя

Ни один кандидат в главы Конституционного суда Украины не набрал нужного числа голосов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Состоялись выборы председателя Конституционного суда (КС) Украины, ни один кандидат не набрал проходное количество голосов, об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.
"Сегодня состоялись выборы. Ни один кандидат на этот пост не получил необходимое количество голосов судей", - сообщила Совгиря в своем Telegram-канале. По ее словам, в соответствии с конституцией, законом и регламентом суда, выборы председателя КС проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее 10 судей.
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"Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы, не позднее чем через месяц со дня проведения предварительных выборов", - уточнила депутат.
Ранее замглавы офиса президента Андрей Смирнов заявил о необходимости реформирования КС, поскольку конституционная реформа, которая была проведена при президентстве Петра Порошенко, создала Конституционный суд как неприкосновенный орган по сравнению с любым другим государственным органом.
Экс-председатель КС Украины Александр Тупицкий в мае был объявлен в международный розыск за незаконное пересечение границы в период мобилизации. По информации украинских СМИ, он выехал в Австрию. Тем временем Тупицкий назвал решение о розыске "незаконным" и подал заявление в правоохранительные органы против судьи, выносившей решение о его розыске.
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