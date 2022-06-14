https://ria.ru/20220614/sud-1795162477.html

Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян

Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян - РИА Новости, 14.06.2022

Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян

Члены "Сахалинского клуба националистов" получили сроки за создание террористической организации и подготовку нападений на неславян, сообщает во вторник ФСБ РФ. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:14

2022-06-14T12:14

2022-06-14T12:14

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сахалинская область

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Члены "Сахалинского клуба националистов" получили сроки за создание террористической организации и подготовку нападений на неславян, сообщает во вторник ФСБ РФ."Участники террористической организации "S.T.C.N." ("Сахалинский тактический клуб националистов") признаны виновными в совершении преступлений по статьям … ("Организация террористического сообщества и участие в нем", "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и другие) и приговорены к длительным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что деятельность организации была пресечена сотрудниками ФСБ РФ в апреле 2020 года."Участники группировки приискивали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, проводили тренировки по стрельбе, изготовлению и использованию зажигательных и взрывных устройств, тактике захвата зданий, планировали совершение нападений на лиц неславянских национальностей, представителей органов власти и правоохранительных структур", - говорится в сообщении.В ходе обысков у них изъяли две самодельные бомбы, снаряженные электродетонаторами, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, более 100 патронов различного калибра.Какие именно сроки получили осужденные, не уточняется.

https://ria.ru/20220514/arest-1788570616.html

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сахалинская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сахалинская область