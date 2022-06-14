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Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян - РИА Новости, 14.06.2022
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Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян
Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян - РИА Новости, 14.06.2022
Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян
Члены "Сахалинского клуба националистов" получили сроки за создание террористической организации и подготовку нападений на неславян, сообщает во вторник ФСБ РФ. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:14
2022-06-14T12:14
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сахалинская область
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Члены "Сахалинского клуба националистов" получили сроки за создание террористической организации и подготовку нападений на неславян, сообщает во вторник ФСБ РФ."Участники террористической организации "S.T.C.N." ("Сахалинский тактический клуб националистов") признаны виновными в совершении преступлений по статьям … ("Организация террористического сообщества и участие в нем", "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и другие) и приговорены к длительным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.Отмечается, что деятельность организации была пресечена сотрудниками ФСБ РФ в апреле 2020 года."Участники группировки приискивали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, проводили тренировки по стрельбе, изготовлению и использованию зажигательных и взрывных устройств, тактике захвата зданий, планировали совершение нападений на лиц неславянских национальностей, представителей органов власти и правоохранительных структур", - говорится в сообщении.В ходе обысков у них изъяли две самодельные бомбы, снаряженные электродетонаторами, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, более 100 патронов различного калибра.Какие именно сроки получили осужденные, не уточняется.
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россия
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сахалинская область
12:14 14.06.2022
 
Сахалинские националисты получили сроки за подготовку нападений на неславян

Членам "Сахалинского клуба националистов" дали сроки за подготовку нападений на неславян

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Члены "Сахалинского клуба националистов" получили сроки за создание террористической организации и подготовку нападений на неславян, сообщает во вторник ФСБ РФ.
"Участники террористической организации "S.T.C.N." ("Сахалинский тактический клуб националистов") признаны виновными в совершении преступлений по статьям … ("Организация террористического сообщества и участие в нем", "Содействие террористической деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" и другие) и приговорены к длительным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что деятельность организации была пресечена сотрудниками ФСБ РФ в апреле 2020 года.
"Участники группировки приискивали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, проводили тренировки по стрельбе, изготовлению и использованию зажигательных и взрывных устройств, тактике захвата зданий, планировали совершение нападений на лиц неславянских национальностей, представителей органов власти и правоохранительных структур", - говорится в сообщении.
В ходе обысков у них изъяли две самодельные бомбы, снаряженные электродетонаторами, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, более 100 патронов различного калибра.
Какие именно сроки получили осужденные, не уточняется.
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сахалинская область
 
 
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