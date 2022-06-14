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Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину - РИА Новости, 14.06.2022
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Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину - РИА Новости, 14.06.2022
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:53
2022-06-14T11:53
россия
общество
авто
mcdonald's corporation
макдоналдс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.Год назад истец зашел в McDonald's, припарковав рядом Chevrolet. Выйдя, он обнаружил на автомобиле многочисленные сколы. Оказалось, что сотрудник ресторана убирался на прилегающей территории - распылял воду под высоким давлением. В итоге грязь, гравий и песок отлетали к машине, поцарапали ее и повредили краску.Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, McDonald's не стал компенсировать ремонт, и тогда истец обратился в суд.В итоге суд взыскал с ООО "Макдоналдс" почти 544 тысячи рублей в стоимость ремонта, а также другие расходы - всего на 609 тысяч рублей.Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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россия, общество, авто, mcdonald's corporation, макдоналдс
11:53 14.06.2022
 
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину

Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную во время уборки машину

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.
Год назад истец зашел в McDonald's, припарковав рядом Chevrolet. Выйдя, он обнаружил на автомобиле многочисленные сколы. Оказалось, что сотрудник ресторана убирался на прилегающей территории - распылял воду под высоким давлением. В итоге грязь, гравий и песок отлетали к машине, поцарапали ее и повредили краску.
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, McDonald's не стал компенсировать ремонт, и тогда истец обратился в суд.
В итоге суд взыскал с ООО "Макдоналдс" почти 544 тысячи рублей в стоимость ремонта, а также другие расходы - всего на 609 тысяч рублей.
Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
 
РоссияОбществоАвтоMcDonald's CorporationМакдоналдс
 
 
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