https://ria.ru/20220614/sud-1795152551.html

Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину

Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину - РИА Новости, 14.06.2022

Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину

Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:53

2022-06-14T11:53

2022-06-14T11:53

россия

общество

авто

mcdonald's corporation

макдоналдс

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.Год назад истец зашел в McDonald's, припарковав рядом Chevrolet. Выйдя, он обнаружил на автомобиле многочисленные сколы. Оказалось, что сотрудник ресторана убирался на прилегающей территории - распылял воду под высоким давлением. В итоге грязь, гравий и песок отлетали к машине, поцарапали ее и повредили краску.Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, McDonald's не стал компенсировать ремонт, и тогда истец обратился в суд.В итоге суд взыскал с ООО "Макдоналдс" почти 544 тысячи рублей в стоимость ремонта, а также другие расходы - всего на 609 тысяч рублей.Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, авто, mcdonald's corporation, макдоналдс