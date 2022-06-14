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Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину - РИА Новости, 14.06.2022
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:53
2022-06-14T11:53
2022-06-14T11:53
россия
общество
авто
mcdonald's corporation
макдоналдс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянин, чью машину поцарапал во время уборки сотрудник McDonald's в Москве, отсудил у сети ресторанов более 600 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Замоскворецком суде столицы.Год назад истец зашел в McDonald's, припарковав рядом Chevrolet. Выйдя, он обнаружил на автомобиле многочисленные сколы. Оказалось, что сотрудник ресторана убирался на прилегающей территории - распылял воду под высоким давлением. В итоге грязь, гравий и песок отлетали к машине, поцарапали ее и повредили краску.Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, McDonald's не стал компенсировать ремонт, и тогда истец обратился в суд.В итоге суд взыскал с ООО "Макдоналдс" почти 544 тысячи рублей в стоимость ремонта, а также другие расходы - всего на 609 тысяч рублей.Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, авто, mcdonald's corporation, макдоналдс
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную машину
Россиянин отсудил у McDonald's 600 тысяч рублей за поцарапанную во время уборки машину