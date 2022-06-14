https://ria.ru/20220614/sud-1795109929.html

В Хабаровске воспитанника интерната будут судить за нападение с ножом

В Хабаровске воспитанника интерната будут судить за нападение с ножом - РИА Новости, 14.06.2022

В Хабаровске воспитанника интерната будут судить за нападение с ножом

Воспитанника школы-интерната в Хабаровске, устроившего поножовщину в ходе конфликта со сверстником, будут судить по делу о покушении на убийство, сообщает СУСК... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T06:54

2022-06-14T06:54

2022-06-14T06:54

происшествия

хабаровск

россия

хабаровский район

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ХАБАРОВСК, 14 июн — РИА Новости. Воспитанника школы-интерната в Хабаровске, устроившего поножовщину в ходе конфликта со сверстником, будут судить по делу о покушении на убийство, сообщает СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО.В январе 17-летний воспитанник школы-интерната № 3 Хабаровска, приехавший туда на каникулы, устроил поножовщину в ходе конфликта со сверстником. Пострадавшего подростка прооперировали, он остался жив, а на виновника завели уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Как уточняли РИА Новости в Следственном комитете, обвиняемого заключили под стражу."Северным межрайонным следственным отделом Хабаровска завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего подростка... В отношении сотрудников системы органов профилактики проведена процессуальная проверка... Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", — говорится в сообщении ведомства.Как уточнили в региональной прокуратуре, дело отправлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска.

https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793663706.html

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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский район