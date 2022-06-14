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В России резко упало производство стекла - РИА Новости, 14.06.2022
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В России резко упало производство стекла
В России резко упало производство стекла - РИА Новости, 14.06.2022
В России резко упало производство стекла
В России упало производство листового стекла на 30% из-за санкций и снижения спроса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга."В мае 2022 года загрузка РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:03
2022-06-14T10:19
экономика
россия
сша
европа
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В России упало производство листового стекла на 30% из-за санкций и снижения спроса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга."В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в 2021 году она держалась на уровне почти 100% из-за повышенного спроса", — заявили в министерстве. По данным Минпромторга, объем производства снизился из-за прямой зависимости от загрузки. По сравнению с маем выпуск листового стекла снизился на 20%. В статье отмечается, что поводом для обвала на рынке стал стали санкции Запада, введенные в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства. Директор крупного производителя стекла "Салаватстекло" Максим Скиртин заявил, что компания начала снижать выпуск листового стекла из-за уменьшения спроса. Он отметил, что объем продаж в апреле 2022 года снизился на 25% по сравнению с 2021 годом, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они уменьшились на 15–20% к началу года, подчеркнул Скиртин. Снижение спроса со стороны частников и почти полная остановка автомобильных производств также называются среди конкретных факторов, влияющих на падение производства, отмечается в материале. Запад усилил санкционное давление на Москву после начала военной операции на Украине. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. ЕС утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, включают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220613/sanktsii-1794976929.html
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экономика, россия, сша, европа
10:03 14.06.2022 (обновлено: 10:19 14.06.2022)
 
В России резко упало производство стекла

РБК: производство стекла в России упало на 30% из-за санкций и снижения спроса

© Depositphotos / alezandroЛистовое стекло на заводе
Листовое стекло на заводе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Depositphotos / alezandro
Листовое стекло на заводе
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В России упало производство листового стекла на 30% из-за санкций и снижения спроса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в 2021 году она держалась на уровне почти 100% из-за повышенного спроса", — заявили в министерстве.
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По данным Минпромторга, объем производства снизился из-за прямой зависимости от загрузки. По сравнению с маем выпуск листового стекла снизился на 20%.

В статье отмечается, что поводом для обвала на рынке стал стали санкции Запада, введенные в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства.

Директор крупного производителя стекла "Салаватстекло" Максим Скиртин заявил, что компания начала снижать выпуск листового стекла из-за уменьшения спроса. Он отметил, что объем продаж в апреле 2022 года снизился на 25% по сравнению с 2021 годом, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они уменьшились на 15–20% к началу года, подчеркнул Скиртин.

Снижение спроса со стороны частников и почти полная остановка автомобильных производств также называются среди конкретных факторов, влияющих на падение производства, отмечается в материале.
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В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.
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