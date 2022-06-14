10:03 14.06.2022 (обновлено: 10:19 14.06.2022)
В России резко упало производство стекла
РБК: производство стекла в России упало на 30% из-за санкций и снижения спроса
Листовое стекло на заводе
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В России упало производство листового стекла на 30% из-за санкций и снижения спроса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
"В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в 2021 году она держалась на уровне почти 100% из-за повышенного спроса", — заявили в министерстве.
"В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, а в 2021 году она держалась на уровне почти 100% из-за повышенного спроса", — заявили в министерстве.
По данным Минпромторга, объем производства снизился из-за прямой зависимости от загрузки. По сравнению с маем выпуск листового стекла снизился на 20%.
В статье отмечается, что поводом для обвала на рынке стал стали санкции Запада, введенные в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства.
Директор крупного производителя стекла "Салаватстекло" Максим Скиртин заявил, что компания начала снижать выпуск листового стекла из-за уменьшения спроса. Он отметил, что объем продаж в апреле 2022 года снизился на 25% по сравнению с 2021 годом, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они уменьшились на 15–20% к началу года, подчеркнул Скиртин.
Снижение спроса со стороны частников и почти полная остановка автомобильных производств также называются среди конкретных факторов, влияющих на падение производства, отмечается в материале.
В статье отмечается, что поводом для обвала на рынке стал стали санкции Запада, введенные в ответ на российскую спецоперацию на Украине, сбои в логистике, снижение внутреннего спроса и падение объемов строительства.
Директор крупного производителя стекла "Салаватстекло" Максим Скиртин заявил, что компания начала снижать выпуск листового стекла из-за уменьшения спроса. Он отметил, что объем продаж в апреле 2022 года снизился на 25% по сравнению с 2021 годом, а к маю снизился в два раза. Снижение спроса уже повлияло на цены — по итогам мая они уменьшились на 15–20% к началу года, подчеркнул Скиртин.
Снижение спроса со стороны частников и почти полная остановка автомобильных производств также называются среди конкретных факторов, влияющих на падение производства, отмечается в материале.
В Кремле назвали действия Запада экономической войной, подобной которой еще не было. Президент России Владимир Путин считает политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, и основная цель СШАи Европы— ухудшить жизнь миллионов людей.