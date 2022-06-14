https://ria.ru/20220614/ssha-1795326610.html

США признали, что санкции против России могут стать избыточными

США признали, что санкции против России могут стать избыточными - РИА Новости, 14.06.2022

США признали, что санкции против России могут стать избыточными

США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T22:55

2022-06-14T22:55

2022-06-14T23:49

сша

санкции

владимир путин

сергей лавров

россия

украина

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо во время выступления на слушаниях в конгрессе."Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц", — отметил он.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.Вместе с тем нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания. При этом Америка одной из первых отказалась от закупок нефти в России и приветствовала аналогичное решение, которое приняли страны Евросоюза.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1 процента.Как отметил директор Института демократии Патрик Бэшем, граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем. Согласно опросам, рейтинг главы Белого дома упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его правления.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html

https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html

сша

россия

украина

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сша, санкции, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, санкции в отношении россии