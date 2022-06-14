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США признали, что санкции против России могут стать избыточными - РИА Новости, 14.06.2022
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США признали, что санкции против России могут стать избыточными
США признали, что санкции против России могут стать избыточными - РИА Новости, 14.06.2022
США признали, что санкции против России могут стать избыточными
США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T22:55
2022-06-14T23:49
сша
санкции
владимир путин
сергей лавров
россия
украина
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо во время выступления на слушаниях в конгрессе."Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц", — отметил он.Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.Вместе с тем нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания. При этом Америка одной из первых отказалась от закупок нефти в России и приветствовала аналогичное решение, которое приняли страны Евросоюза.Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1 процента.Как отметил директор Института демократии Патрик Бэшем, граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем. Согласно опросам, рейтинг главы Белого дома упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его правления.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795103162.html
https://ria.ru/20220610/ugroza-1794403932.html
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сша, санкции, владимир путин, сергей лавров, россия, украина, санкции в отношении россии
22:55 14.06.2022 (обновлено: 23:49 14.06.2022)
 
США признали, что санкции против России могут стать избыточными

Замминистр финансов США Адейемо обеспокоен, что санкции против России станут избыточными

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. США обеспокоены, что введенные на фоне спецоперации на Украине антироссийские санкции могут стать избыточными, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо во время выступления на слушаниях в конгрессе.
"Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц", — отметил он.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 08:00
Запад изобрел мегафонную вербовку
Западные страны ввели санкции против Москвы после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили активы российских банков. Многие компании заявили о приостановке деятельности на территории страны.
Вместе с тем нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, столкнувшимся с небывалом ростом цен на топливо и продукты питания. При этом Америка одной из первых отказалась от закупок нефти в России и приветствовала аналогичное решение, которое приняли страны Евросоюза.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
02:30
Reuters узнал, кто в ЕС может привести к ослаблению антироссийских санкций
Так, в Соединенных Штатах инфляция по итогам мая ускорилась до 8,6 процента — это максимум с декабря 1981 года, а цены на бензин 10 июня впервые в истории поднялись выше пяти долларов за галлон. ФРС в целях борьбы с инфляцией ранее повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 0,75-1 процента.
Как отметил директор Института демократии Патрик Бэшем, граждане США в преддверии промежуточных выборов в конгресс все с меньшим энтузиазмом поддерживают вводимые администрацией Байдена санкции против России, считая, что властям следует сосредоточить усилия на решении внутренних проблем. Согласно опросам, рейтинг главы Белого дома упал до 36 процентов — это самый низкий уровень за все время его правления.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 08:00
Смертельная угроза для США возникла на их заднем дворе
 
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